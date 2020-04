Resident Evil 3 : sur Steam, les chiffres sont moins bons que ceux de Resident Evil 2

Resident Evil 2 est sans doute l'opus préféré de nombreux fans de la franchise, et son remake sorti en début d'année dernière a rencontré un joli succès commercial. Le titre compte près de 6 millions d'exemplaires vendus sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et il avait attiré 74 227 joueurs en simultané à son lancement sur Steam.

La semaine dernière est sorti Resident Evil 3, remake du troisième opus un peu moins apprécié à cause de son orientation vers l'action, et malheureusement pour Capcom, les chiffres sont un peu moins bons sur Steam. Le titre a en effet réuni 60 293 joueurs à son lancement, ce qui est donc moins que Resident Evil 2 l'année dernière. Mais c'est toujours mieux que Resident Evil 7: Biohazard, qui n'avait atteint que les 20 449 joueurs connectés en même temps. Le remake de Resident Evil 3: Nemesis est pour rappel accompagné du mode multijoueur en 4 vs 1 Resident Evil Resistance, qui a droit à une fiche de jeu à part sur Steam, et qui n'a réuni que 4 233 joueurs en simultané. Ce n'est vraiment pas bon... Bien évidemment, cela ne concerne que la version PC, et Capcom devrait prochainement donner les premiers chiffres de ventes de Resident Evil 3 afin de mieux voir si le titre est une réussite ou un semi-échec.

Alors que de nombreuses personnes sont confinées chez elles, et que la plateforme de Valve bat des records de fréquentation, il semblerait bien que certains fans aient décidé de faire l'impasse sur ce Resident Evil 3. Peut-être est-ce dû à la faible durée de vie, au gameplay plus tourné vers l'action, ou tout simplement car d'autres titres sortent en ce moment, comme Mount & Blade II: Bannerlord qui fait fort sur PC, ou Final Fantasy VII Remake sur PS4 qui est grandiose.