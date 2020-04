Steam : le pic de fréquentation encore battu

Près de la moitié de la planète est actuellement confinée chez elle, autant dire qu'il faut bien s'occuper pendant cette période singulière. L'OMS encourage la pratique du jeu vidéo pour endiguer la pandémie de COVID-19, et elle a été écoutée : Steam bat régulièrement des records d'affluence ces dernières semaines.

Le précédent record datait de la semaine dernière, avec plus de 23,5 millions d'utilisateurs connectés en même temps sur la plateforme de Valve, mais il n'aura pas fallu longtemps avant qu'il soit battu. Eh oui, hier, peu avant 18h00, Steam a réuni 24 157 126 joueurs connectés en simultanée. Parmi les jeux les plus populaires, rien de bien neuf à l'horizon, nous retrouvons encore et toujours Counter-Strike: Global Offensive, PlayerUnknown's Battlegrounds, Dota 2 et Grand Theft Auto V, mais également Mount & Blade II: Bannerlord, qui fait un carton en réunissant plus de 200 000 joueurs.

Si jamais vous voulez participer au mouvement et vous amusez sur Steam sans débourser un rond, sachez que Regions of Ruin est gratuit pendant quelques jours sur la plateforme de Valve.