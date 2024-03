Steam : encore un record de fréquentation battu

L'année 2024 a commencé sur les chapeaux de roues pour Steam, la plateforme de Valve avait en effet battu son record de fréquentation avec 33 675 229 d'utilisateurs connectés en simultané. La tendance ne va pas en s'inversant, bien au contraire, car ce week-end, Steam a déjà battu ce record.

Selon les données de SteamDB, Steam a enregistré 34 649 583 utilisateurs connectés en même temps ce dimanche 3 mars, à 15h00. Un nouveau record pour la plateforme PC de Valve, avec 11 146 564 joueurs dans une partie, ce qui est quand même moins que pour le précédent record.

Les jeux les plus populaires ne bougent pas, avec Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, Dota 2 et Apex Legends, mais les joueurs de Naraka: Bladepoint, Palworld, Last Epoch et Helldivers 2 ont bien aidé à faire grimper les chiffres pour battre ce record. Vous pouvez retrouver Helldivers 2 à 35,99 € sur Gamesplanet.