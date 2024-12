Steam bat encore un record grâce aux succès de Marvel Rivals et Path of Exile 2

Ce week-end, les joueurs PC ne savaient plus où donner de la tête entre les sorties de Marvel Rivals et Path of Exile 2, deux titres aux genres bien différents. Le premier est un hero shooter free-to-play, l'autre un A-RPG hack'n slash accessible en Early Access contre une trentaine d'euros, mais les deux ont réuni de nombreux joueurs sur Steam.

La plateforme de Valve vient de battre un nouveau record de fréquentations, ce sont 39 187 833 joueurs qui étaient connectés en simultanés hier à 15h00 (voire 39,205,447 selon SteamDB). Le précédent record était survenu lors de la sortie de Black Myth: Wukong en août dernier, avec 37 266 324 joueurs connectés en même temps. Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds et Dota 2 restent les titres les plus populaires, mais Path of Exile 2 a attiré 578 569 joueurs en simultané, contre 480 990 pour Marvel Rivals. Soit plus d'un million de joueurs en même temps sur ces deux titres... ce qui reste moins que CS2 (1,5 million hier).

Petit à petit, Steam se rapproche du pic des 40 millions d'utilisateurs connectés en simultané, signe que la plateforme de Valve n'a que faire de la concurrence. Vous pouvez acheter des jeux PC sur Gamesplanet.