Capcom : 9 millions de Resident Evil 7: Biohazard vendus, 17,1 millions pour Monster Hunter: World

Capcom met régulièrement à jour la liste de ses Platinum Titles, des jeux qui se sont écoulés à plus d'un million d'exemplaires, qui permet de suivre l'évolution de certains titres. Le tout récent Resident Evil Village n'est pas encore dans la liste, mais il a quand même été distribué à plus de trois millions d'exemplaires.

Cependant, certains anciens titres continuent de cartonner, notamment Resident Evil 7: Biohazard, qui conserve son statut de jeu le plus vendu de la saga avec neuf millions d'exemplaires écoulés. C'est 500 000 de plus qu'en fin d'année dernière, la hype entourant RE Village a sans doute attiré de nouveaux joueurs curieux. Monster Hunter: World cartonne toujours, il atteint les 17,1 millions de copies vendues et il faut rajouter à cela les 7,7 millions de Monster Hunter World: Iceborne, c'est énorme. Le remake Resident Evil 2 rencontre lui aussi un succès sur la longueur avec 8,1 millions d'exemplaires vendus, et Resident Evil 3 atteint les quatre millions de copies écoulées, ce qui n'est pas si mal pour un titre qui a connu un lancement loin d'être explosif. Monster Hunter Rise fait son entrée dans la liste des Platinum Titles avec 4,8 millions de jeux vendus, un chiffre arrêté au 31 mars dernier qui commence déjà à dater, Capcom ayant annoncé qu'il avait distribué six millions d'exemplaires du titre sur Switch à la fin du mois d'avril.

Parmi les autres licences qui fonctionnent encore longtemps après leur sortie, nous retrouvons Street Fighter V avec 5,5 millions d'exemplaires vendus, tandis que Devil May Cry 5 atteint les 4,3 millions de copies écoulées. Vous pouvez acheter Resident Evil Village à 46 € sur Amazon.