Humankind : le 4X français sera rajouté au Xbox Game Pass dès sa sortie

Après un report de plusieurs mois, Humankind est désormais attendu dans les prochains jours sur PC et Google Stadia. Le 4X (Exploration, Expansion, Exploitation et Extermination) est pour rappel édité par SEGA et développé par les Français d'Amplitude Studios, déjà derrière Endless Space, Endless Legend et Dungeon of the Endless.

Si vous attendez Humankind avec impatience, bonne nouvelle, Microsoft, SEGA et Amplitude viennent d'annoncer que le jeu sera inclus dans le Xbox Game Pass dès son lancement, le 17 août prochain, dans sa version PC évidemment. Le titre permet pour rappel de créer une civilisation unique en combinant 60 cultures anciennes et modernes, et de la faire grandir avec des choix moraux, de la réputation et des batailles tactiques.

Si vous n'êtes pas abonnés au Xbox Game Pass, il est actuellement bradé à 27,99 € par trimestre sur Amazon.