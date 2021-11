Humankind : démo, mise à jour et promotions pour le 4X français

Amplitude Studios a lancé en août dernier Humankind, un 4X qui a vite séduit les amateurs du genre sur ordinateurs. Le titre est dans la pure lignée des Sid Meier's Civilization, mais le studio français tente d'attirer de nouveaux joueurs en lançant une démo permettant d'essayer Humankind.

Disponible sur Steam, l'Epic Games Store et le Xbox Game Pass pour PC, la démo permet de jouer 100 tours au cours du Néolithique, de l'ère Antique et de l'ère Classique, avec 14 cultures à mélanger, la personnalisation de l'avatar et des cartes à créer et à partager. Ce n'est qu'un aperçu des possibilités de Humankind, mais si vous êtes conquis, le jeu bénéficie d'une réduction 20 % sur son site officiel, jusqu'au 1er décembre prochain. Si vous avez déjà le jeu de base, l'édition Deluxe profite elle aussi d'une promotion de 20 %, elle inclut pour rappel le pack Notre Dame, la bande originale numérique et un .PDF avec l'arbre des technologies.

Enfin, Amplitude Studios publie une nouvelle mise à jour dans Humankind, permettant de personnaliser les conditions de fin de partie dans la section Rythme, lors de la création d'une nouvelle partie. Vous pouvez retrouver le jeu avec un boîter en métal à 49,99 € sur Amazon.

