PODCAST Humankind : un « 4X plus complet que ses concurrents et peut-être même l'un des plus riches »

Humankind est jeu ambitieux que l'équipe du studio français Amplitude aura mis cinq ans à mener à terme. C'est un jeu de stratégie « 4X » dans lequel le joueur contrôle un empire et dont le gameplay repose sur quatre principes : « eXploration, eXpansion, eXploitation et eXtermination ». La référence du genre est Civilization de Sid Meier, mais nous avons trouvé que Humankind est plus complet que ses concurrents et peut-être même l'un des plus riches à l'heure actuelle. Il y a des nouveautés comme le métissage de culture qui donnent une dynamique originale ainsi que de nombreuses mécaniques qui impliquent des choix avec une subtilité appréciable. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test complet ici.

À l'occasion de la sortie du jeu, nous avons proposé à Romain de Waubert (studio head, chief creative officer) et Jean-Maxime Morris (creative director) de participer à un podcast afin de nous parler de leur jeu, de sa création et de l'aide de SEGA, l'éditeur qui aura permis d'aller jusqu'au bout de ce projet. Nous vous invitons à le regarder, voir la vidéo ci-dessous, ou à l'écouter via la version audio ici. Nous avons passé un très bon moment en leur compagnie et nous pensons que cela en sera de même pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous faire connaître votre avis.

