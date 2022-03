Shredders : une date de sortie proche pour le jeu de snowboard exclusif à la next-gen Xbox

Les amoureux de jeux de glisse regrettent encore que la licence SSX soit tombée dans l'oubli, mais plusieurs studios tentent de reprendre le flambeau, Ubisoft Annecy en première ligne avec Steep et Riders Republic. Le prochain à s'essayer au genre, ce sera Shredders, de FoamPunch, qui nous fera vivre une compétition de snowboard dans une Histoire ou des modes à plusieurs.



L'expérience comprendra des terrains variés dans la montagne de Frozen Wood, où nous pourrons apprendre des talents de Jamie Anderson, Kevin Backstrom, Jake Blauvelt, Sebbe De Buck, Elias Elhardt, Gimbal God, Marcus Kleveland, Arthur Longo, Tor Lundström, Leanne Pelosi, Jill Perkins, Zeb Powell et Rene Rinnekangas. Des équipements de marques connues pourront être débloqués, Bataleon, Beyond Medals, Burton, CAPiTA, Dakine, Darn Tough, Db, DC, Deeluxe, Dragon, Electric, Gimbal God, Giro, Gnu, GoPro, Junkyard, K2, Kleveland, Nitro, Oakley, Picture, POW, Purl, Recess, Ride, Rome, Shed., Sierra at Tahoe, Skullcandy, Smith, Stance, The North Face, ThirtyTwo, Thule, Union, U.S. Snowboard Team, Vans et Volcom étant tous de la partie. Et c'est le producteur belge Jennifur qui se chargera de la bande-son électro.

Imposez-vous dans la compétition de snowboard de l'année pour tenter de décrocher votre invitation à un évènement exclusif. Prouvez que vous êtes à la hauteur du défi en maîtrisant park riding, butters, rails et kickers et méritez votre place dans le monde du snowboard. Alors que vous faites les zouaves dans la station de Frozen Wood, l'ambassadrice de la marque 540 Indy, Lisa, vous propose de réaliser quelques vidéos sponsorisées. Elle vous fait découvrir tout un nouveau monde de snowboard, de riders professionnels, d'engins motorisés, et de spots épiques à Shredder. Un évènement spécial et exclusif a attiré la crème de ce sport dans la région, et grâce à Lisa, vous avez une chance de rencontrer ces génies de la glisse, d'apprendre certains de leurs tricks et peut-être même de décrocher enfin votre propre invitation. Véritable hommage au snowboard, Shredders s'inspire de tout un tas d'excellents films consacrés à ce sport, de ses nombreux héros sur Instagram et de la série de jeux Amped sortis sur la première Xbox.

D'abord annoncé pour décembre 2021 puis pour mars, Shredders vient de préciser son calendrier avec une bande-annonce. Sa date de sortie est fixée au 17 mars 2022 sur PC et Xbox Series X|S, et il intégrera comme prévu le Game Pass dès son lancement. Pour les curieux, le XGP Ultimate est proposé à partir de 12,99 € par mois sur Amazon.fr.