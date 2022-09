Xbox Game Pass : les nouveautés de fin septembre 2022 dévoilées, avec plusieurs jeux en day one

Les annonces ont été riches pour le Game Pass la semaine dernière, entre le /twitchgaming: ID@Xbox Fall Showcase et le Tokyo Game Show 2022. Plusieurs arrivées surprises dans le catalogue ont eu lieu à ce moment-là, mais les choses continuent déjà avec le programme de la fin du mois de septembre.

Il est forcément mené par Deathloop, qui arrive aujourd'hui sur Xbox Series X|S, mais aussi la version finale de Grounded, Beacon Pines, Moonscars, Le Grand Prix de la Pat’ Patrouille et Slime Rancher 2 en day one, ou encore la version PC de Valheim. Le calendrier s'accompagne aussi d'une vague de départs et de 9 nouveaux titres compatibles tactiles via Xbox Cloud Gaming.

Disponible

Deathloop (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

Dans Deathloop, deux assassins rivaux sont piégés dans une mystérieuse boucle temporelle sur l’île de Blackreef, condamnés à répéter la même journée pour l’éternité. Dans la peau de Colt, votre seule chance de vous échapper est de mettre fin au cycle en découvrant des informations et en assassinant huit cibles clés avant que la journée ne recommence. Apprenez à chaque cycle, essayez d’autres itinéraires et approches, trouvez de nouvelles armes et aptitudes. Vous devez tout tenter pour briser la boucle. Mettez un terme à l’éternité dès aujourd’hui sur Xbox One, via le cloud gaming !

Hardspace: Shipbreaker (Cloud & Xbox Series X|S)

Déjà disponible dans le PC Game Pass, le jeu arrive en Cloud Gaming et sur Xbox Series X|S ! Avec votre scie-laser, découpez les épaves de vaisseaux spatiaux et récupérez les matériaux de valeur. Attention à là où vous pointez ces outils ! Vous êtes exposés à des risques de décompression explosive, d’inflammation, d’électrocution et de radiation. Votre vie est assurée par notre technologie EverWork, mais pas nos profits. Améliorez votre équipement, tentez des contrats plus lucratifs et remboursez votre dette d’un milliard de crédits à la LYNX Corp !

Prochainement

SpiderHeck (Console & PC) – 22 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : SpiderHeck est un brawler frénétique en coop locale où les araignées dansent jusqu’à la mort lors de batailles chaotiques à grands coups d’épées laser, de grenades et même de lance-roquettes. Tout est bon pour atomiser les ennemis. Repoussez vos limites en combattant d’innombrables vagues d’adversaires perfides pendant des heures et des heures de plaisir en mode solo, ou abandonnez-vous à un joyeux chaos pendant un combat explosif face à vos amis.

Beacon Pines (Cloud, Console & PC) – 22 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Beacon Pines est une aventure à la fois mignonne et effrayante qui semble sortie d’un conte pour enfants dans laquelle vous devrez utiliser des charmes pour changer le destin. Il se passe quelque chose d’étrange au vieil entrepôt… et Luka et ses copains semblent être les seuls à l’avoir remarqué. Sortez en douce la nuit, faites-vous de nouveaux amis, découvrez des secrets bien cachés et récupérez des mots qui changeront le cours du destin.

Slime Rancher 2 (Aperçu) (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 22 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Reprenez les aventures de Beatrix LeBeau, tandis qu’elle traverse la Mer des Slimes pour rejoindre l’Île Arc-en-Ciel, une terre qui regorge de mystères anciens et de nouveaux slimes frétillants à attraper. Un monde inédit et mystérieux n’attend plus que vous pour l’explorer, comme vous l’entendrez !

Moonscars (Cloud, Console & PC) – 27 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Sous un clair de lune impitoyable, l’argiléenne Irma la grise se bat seule contre tous pour atteindre son objectif : trouver le Sculpteur, et résoudre le mystère de sa propre existence. Repoussez vos limites et apprenez de nouvelles capacités pour survivre dans un impitoyable monde non linéaire en 2D, où les forces des ténèbres sont prêtes à tout pour vous détruire. Dans Moonscars, chaque mort est une leçon, et chaque obstacle surmonté vous fera découvrir une nouvelle vérité.

Grounded – Version 1.0 (Cloud, Console & PC) – 27 septembre

La version 1.0 de Grounded arrive le 27 septembre ! Découvrez toute l’histoire en explorant le jardin en compagnie de jusqu’à trois de vos amis. Apprenez comment vous avez été réduits à la taille d’une fourmi et pourquoi vous vous trouvez dans le jardin, tout en essayant de trouver le moyen de retrouver votre taille normale.

Let’s Build A Zoo (Cloud, Console & PC) – 29 septembre

Bâtissez votre propre zoo ! Construisez et décorez des enclos, achetez et faites se reproduire des animaux, embauchez gardiens et vétérinaires… Puis essayez-vous à la manipulation d’ADN et obtenez jusqu’à 300 000 croisements d’animaux différents !

Valheim (Aperçu) (PC) – 29 septembre

Un jeu multijoueur brutal d’exploration et de survie jouable jusqu’à 10, prenant place dans un purgatoire généré de manière procédurale inspiré par la culture viking. Combattez, bâtissez et accomplissez des exploits, pour la gloire d’Odin !

Le Grand Prix de la Pat’ Patrouille (Cloud, Console & PC) – 30 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Aucune piste n’est trop grande, aucun pilote n’est trop petit ! La Pat’ Patrouille s’embarque dans une mission des plus rapides… gagner la Pat’ Coupe! Parcourez des lieux emblématiques comme la Grande Vallée, le centre de planche à neige de Jake et la jungle, pour voir qui sera couronné champion.

Au cas où vous l’auriez manqué

Amazing Cultivation Simulator (PC) – Disponible

Partez à la recherche de l’immortalité dans ce jeu de stratégie et de gestion s’inspirant de la mythologie chinoise. Faites renaître votre secte et entraînez de nouveaux disciples sur la voie de la culture. Recherchez et rassemblez des artefacts mystiques, affrontez d’anciens dangers et les autres sectes pour garantir votre élévation spirituelle.

Contenu téléchargeable et mises à jour

Mise à jour de l’application Xbox pour PC

L’heure est venue de mettre à jour votre application Xbox sur PC ! Nous l’avons améliorée pour qu’elle se lance plus rapidement et nous avons établi un partenariat avec HowLongToBeat pour que vous puissiez savoir combien de temps il vous faudra pour terminer la plupart des jeux inclus dans le PC Game Pass, directement depuis la page de détails de ceux-ci. Pour en savoir plus, consultez cet article, merci encore pour tous vous retours !

Jurassic World Evolution 2 : Pack du Crétacé supérieur – Disponible

Les membres du Game Pass peuvent économiser jusqu’à 10 % sur ce contenu ! Ajoutez quatre espèces préhistoriques incroyables dans vos parcs avec le Pack du Crétacé supérieur pour Jurassic World Evolution 2. Puisant son inspiration dans la fascinante époque du Crétacé supérieur, ce pack introduit quatre espèces incroyables qui occupaient la terre, la mer et le ciel il y a plus de 65 millions d’années.

Sea of Thieves : The Sirens’ Prize – Disponible jusqu’au 29 septembre

Les enjeux sont élevés, l’heure est venue de plonger dans les profondeurs et de trouver le moyen de renforcer Belle et le Seigneur Pirate pour les combats à venir. Descendez vers les temples submergés pour dénicher des trésors anciens dans The Siren’s Prize, la septième Aventure limitée dans le temps de Sea of Thieves, disponible jusqu’au 29 septembre !

Sniper Elite 5 : Concealed Target Weapon & Skin Pack – Disponible

Les membres du Game Pass peuvent économiser jusqu’à 10 % sur ce contenu ! Améliorez votre arsenal avec ce pack contenant des équipements de camouflage et infiltrez-vous plus discrètement que jamais. La carte du mode Survie Amongst the Rubble est aussi disponible gratuitement dans la dernière mise à jour en date !

Essayez FIFA 23 pendant 10 heures via EA Play dès le 27 septembre

Le coup d’envoi est proche ! Les membres du Xbox Game Pass Ultimate pourront essayer FIFA 23 pendant 10 heures via EA Play dès le 27 septembre, plusieurs jours avant sa sortie officielle ! Avec EA Play, profitez d’une réduction de 10 % sur les achats numériques de jeux et de contenu EA, de récompenses mensuelles exclusives et plus encore.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Deathloop : Hunting Pack – 21 septembre

Arpentez Blackreef avec style avec le skin Horizon pour Colt et le skin Athleisure pour Julianna. Et pour éviter de trop vous fatiguer, essayez la rapière Ultralite !

Super Animal Royale : Pack d’Avantages de la Saison 5 – 27 septembre

Agrémentez la garde-robe de votre Super Animal avec le dernier ensemble de cosmétiques en date. Affrontez vos adversaires avec style avec un tout nouveau parapluie, le BCG, une tenue et le lanceur de moineaux !

Assassin’s Creed Odyssey : Pack Kronos – 6 octobre

Rien n’est plus important que le temps lorsque l’on se met au service de Kronos. Ce pack contient un ensemble d’équipements, une monture et une lance.

Neuf nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant jouer à 9 jeux de plus avec les contrôles tactiles via le Xbox Cloud Gaming ! Vous pourrez notamment découvrir Grounded dans sa version 1.0 avec des contrôles tactiles, dès le 27 septembre. Commencez à jouer sur l’application Xbox sur PC Windows, l’application mobile Xbox Game Pass sur les appareils Android ou depuis xbox.com/play sur votre PC Windows ou les téléphones et tablettes Apple, sans avoir besoin d’une manette. Voici la liste des nouveaux titres disposant de contrôles tactiles :

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition ;

; Grounded – Version 1.0 (27 septembre) ;

; Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered ;

; Road 96 ;

; Shadowrun Returns ;

; Shadowrun: Dragonfall ;

; Shadowrun: Hong Kong ;

; This War of Mine ;

; Torment: Tides of Numenera.

Ils nous quittent le 30 septembre

Les jeux suivants sortiront bientôt de la bibliothèque du Game Pass. N’oubliez pas de les relancer une dernière fois pour terminer ce que vous aviez commencé et utilisez la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et les conserver dans votre collection. Vous aviez peut-être vu qu’Aragami 2 figurait dans la liste des jeux quittant bientôt le service lors de notre dernière annonce, mais, bonne nouvelle, Aragami 2 reste finalement disponible pour tous les membres, dans le Cloud, sur console et PC.