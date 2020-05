No Man's Sky bientôt dans le Xbox Game Pass sur Xbox One, et sur le Microsoft Store des PC

Avec No Man's Sky, ce sont les joueurs sur Xbox One qui ont eu de la chance. Car à sa sortie en 2016 sur PC et PlayStation 4, le titre de Hello Games n'avait pas grand-chose de vraiment séduisant, mais les développeurs ont corrigé le tir à coup de mises à jour et d'extensions gratuites, alors quand No Man's Sky a débarqué sur la console de Microsoft en 2018, c'est une version plus complète et améliorée qui s'est offerte aux joueurs.

Cependant, l'aventure est loin d'être terminée pour No Man's Sky et Hello Games, le studio de Sean Murray vient ainsi d'annoncer aujourd'hui que le titre va débarquer dans le catalogue du Xbox Game Pass pour Xbox One, dans le courant du mois de juin 2020. Les abonnés pourront ainsi retrouver le titre et partir à la conquête des planètes. Sur ordinateurs, il y aura également de la nouveauté, car No Man's Sky va s'inviter sur le Microsoft Store, boutique accessible depuis Windows 10 sur PC, toujours en juin prochain. Jusqu'ici, le titre était déjà présent sur Steam, GOG.com et le Humble Store, mais les habitués du Microsoft Store pourront passer par cette boutique pour acheter le jeu. Sean Murray adresse enfin un message aux joueurs :

Si vous faites partie des voyageurs ayant déjà embarqué dans l’aventure No Man’s Sky sur Xbox One, je tiens à vous remercier d’avoir passé ces moments en notre compagnie ces dernières années. Notre petite équipe a toujours de nouvelles idées pour le jeu et nous avons hâte de vous montrer ce sur quoi nous avons travaillé. Et si vous êtes membre Xbox Game Pass ou que vous jouez sur Windows 10 et que vous n’avez pas encore exploré notre univers, nous sommes plus qu’heureux de vous souhaiter la bienvenue et nous espérons que notre communauté accueillante et dévouée vous fera vous sentir comme chez vous. Notre voyage continue…

Pour rappel, un abonnement Xbox Game Pass coûte 59,99 € pour 12 mois.

