Horizon Worlds : sera-t-il bientôt possible d'importer ses propres modèles 3D ? La réponse sans plus attendre

« Horizon Worlds est un monde vide et triste », ce n'est pas nous qui le disons, c'est ce que dévoile un document interne chez Meta. Pour rendre le tout plus joli, Horizon Worlds ajoute à son mode de création la possibilité d'importer des modèles 3D, pouvant possiblement améliorer le rendu graphique du titre.

Les créateurs en herbe pourront donc utiliser leurs logiciels de modélisation 3D préférés au lieu de tout construire via les assets (éléments) de base disponibles sur Horizon Worlds. Ils pourront même importer du contenu depuis Sketchfab (bibliothèque d'éléments et modeleur 3D).

À l'instar de Rec Room, il est possible depuis l'application phare de Meta d'utiliser ses contrôleurs pour placer et manipuler les formes, voire même d'y incorporer des conditions, le tout sans une seule ligne de code, une prouesse rendue possible par la programmation visuelle façon Scratch. Les graphismes simplistes du titre ont fait l'objet de beaucoup de moqueries, l'importation permettra donc de combler ce défaut de manière temporaire jusqu'à ce qu'Horizon Worlds puisse basculer sur une mise à jour graphique de haute volée.

Voici ce que Andrew Bosworth (directeur Meta AR/VR) déclare à ce sujet :

Nous avons commencé avec des graphismes simples et nous faisons une tonne de travail pour améliorer de manière significative l'apparence d'Horizon au cours de l'année prochaine - le métavers doit être inspirant.

Pour continuer sur la question de la programmation, Horizon Worlds prend également en charge TypeScript (basé sur JavaScript). Meta affirme que cela permettra de créer « des mondes plus dynamiques et interactifs ». Question disponibilité, la firme a assuré que cela prendra un certain temps, ce dernier étant bien plus occupé au portage d'HW sur le web et sur mobile.

Si le Meta Quest 2 vous intéresse toujours, sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €.