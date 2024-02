Apple Vision Pro : oui, il sera bientôt possible de jouer en PCVR

Apple a su créer l'effervescence autour de son dernier produit, ce qui a conduit bon nombre de développeurs à se pencher sur la question des fonctionnalités. Le gaming VR restant (à l'heure actuelle) anecdotique, certains bidouilleurs, probablement frustrés de ne pas avoir cette opportunité au regard de ce que le casque peut offrir, passent la seconde et le moins que nous puissions en dire, c'est que le résultat est déjà bluffant.

La possibilité de connecter son casque à un ordinateur ne date pas d'hier, c'était d'ailleurs la seule façon de jouer en VR à ses débuts. Si les noms de Quest Link (Air Link désormais), Virtual Desktop et désormais Steam Link ne vous sont probablement pas inconnus, cela reste des logiciels propriétaires et il n'est donc pas aisé de les bidouiller. Qu'importe, il existe un vieux logiciel, Open Source cette fois-ci, qui a permis de lancer l'environnement d'accueil SteamVR sur l'Apple Vision Pro : ALVR.

ALVR x Vision Pro





Zhuowei Zhang, développeur, a réussi à porter avec succès ALVR sur visionOS, le système d'exploitation du casque d'Apple. Pour les plus curieux, son code est disponible sur GitHub et les instructions pour l'installer se trouvent sur une instance Mastodon appartenant à J.Walter Weatherman (lui aussi programmeur), qui a partagé cette vidéo :

Test of SteamVR running on the Apple vision pro via ALVR pic.twitter.com/376BIBkVkj — James Abev (@James_Abev) February 5, 2024

Comme vous le voyez sur les images, quelques saccades et artefacts demeurent, mais le développeur répond qu'il s'agit avant tout de problèmes concernant la piètre qualité de son installation Wi-Fi et du manque d'optimisation du logiciel.

Une fois ces problèmes résolus, cela ne signifie pas pour autant que vous puissiez jouer à l'ensemble de la ludothèque, qui reste à la base prévue pour être jouée à l'aide de véritables contrôleurs VR ! Mais là encore, il serait potentiellement possible d'y jouer façon Resident Evil 7 sur PSVR, autrement dit manette en main, ou bien d'offrir une compatibilité ou le développement d'un système de suivi de contrôleurs.

Et c'est justement ce qu'il est possible de faire avec la combinaison suivante : OpenVR Space Calibrator + stations de base SteamVR Tracking + contrôleurs Valve Index. Avec cette installation, il est possible d'aligner manuellement le tracking. Seul problème, l'équipement reste onéreux (plus de 600 €) et le fameux alignement doit être refait à chaque redémarrage du casque. Contraignant, mais pas impossible !

Vous n'y aviez peut-être pas pensé, mais rien ne vous empêche d'imaginer à l'avenir faire du SimRacing ou du Flight Simulator sur le Vision Pro, puisque les contrôleurs (volants, HOTAS…) n'ont pas besoin de suivi pour demeurer fonctionnels.

ALVR x Vision Pro (2.0)





Max Thomas, un autre développeur, a modifié le portage de Zhang, en allant encore plus loin ! Sur sa vidéo, il décrit l'expérience comme particulièrement fluide :

YESSSS, I got @zhuowei 's ALVR visionOS port to be S M O O T H, I have conquered H264, I am unstoppable pic.twitter.com/HUhZk8ZuQr — Shiny Quagsire (@ShinyQuagsire) February 6, 2024

Il affirme être arrivé à tenir les 90 Hz avec une latence certes importante (50 millisecondes) mais corrigeable.

Il précise également que le rendu fovéal n'est pas encore compatible. Toujours est-il que pendant que les joueurs PSVR 2 espèrent une compatibilité PC, il semble que la connexion PCVR soit (qui l'eut crû ?) plus aisée sur VisionOS, pourtant tout aussi fermé que le système d'exploitation de la PS5. L'ordinateur spatial n'a qu'une semaine et il est déjà, sur cette question, bien plus que prometteur.

Virtual Desktop & iVRy





Cette faculté (a priori simple) de pouvoir connecter le Vision Pro n'aura pas manqué d'interpeller le créateur de Virtual Desktop, Guy Godin, qui, contrairement aux autres, propose une solution payante. Celui-ci a affirmé qu'il avait bien un Vision Pro en sa possession et qu'il travaillait actuellement sur un portage, précisant toutefois que cela devrait prendre quelques mois en raison du système d'exploitation du casque d'Apple, bien différent d'Android.

iVRy, l'équipe qui propose plusieurs systèmes de streaming PCVR (tantôt payants, tantôt gratuits) souhaitent, elle aussi, avoir sa part du gâteau. Récemment connue pour leurs travaux visant à rendre compatible le PSVR 2 avec le PC dans l'optique d'y jouer en VR, voici que les développeurs ont précisé qu'ils n'avaient pas encore d'Apple Vision Pro, mais qu'ils avaient l'intention d'en acquérir un pour le mois d'avril.

A priori, il semblerait qu'il y ait bien plus de travail à fournir pour les solutions payantes que leurs homologues gratuits.

Mais si nous utilisons aujourd'hui Virtual Desktop en lieu et place d'Air Link, c'est avant tout pour sa stabilité et la profusion de paramètres et fonctionnalités supplémentaires. Espérons donc que ces solutions payantes suivent la même voie lorsqu'il s'agira de les porter sur le fameux ordinateur spatial d'Apple.

Ceci étant dit, rien n'indique que la firme de Cupertino ait envie ou autorisera officiellement le streaming PCVR !

Ne perdons pas de vue que le but d'Apple est de vendre des MacBook et non des PC, ces derniers étant pourtant plus enclins à faire tourner de la VR que les premiers.