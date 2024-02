Apple Vision Pro : fait-il véritablement de la 4K ? iFixit a la réponse !

PlayStation VR 2, Meta Quest 3 et désormais Apple Vision Pro, tous rivalisent d'ingéniosité pour faire comprendre (ou faire croire) aux consommateurs qu'ils disposeront d'une expérience digne de ce qu'ils peuvent connaître sur écran plat, l'immersion en plus. Mais qu'en est-il vraiment ? Le site de réparation high-tech iFixit s'est penché sur la question, et plus précisément sur le fameux ordinateur spatial à la pomme croquée.

Après avoir démontré que l'Apple Vision Pro était aussi complexe à démonter que difficilement réparable, iFixit rempile avec une seconde vidéo, dédiée à la définition de ce dernier. Pour ce faire, l'équipe a sorti le microscope numérique pour savoir si l'appellation 4k était bien réelle ou simplement (comme souvent) marketing.

Premier fait intéressant, l'équipe a constaté que certains pixels disposés au bord du casque restaient éteints en permanence, réduisant ainsi la définition annoncée du casque.

Plus étonnant encore, la taille de chaque pixel fait 7,5 µm, l'équivalent d'un globule rouge humain ! A ce stade, l'effet de grille est relégué au rang d'antiquité.

iFixit affirme que c'est comme si vous pouviez faire tenir 54 pixels du Vision Pro dans l'espace d'un seul pixel de l'iPhone 15 Pro Max, prodigieux !

Restons sur cette histoire de définition. Les coins de l'écran étant coupés, il a fallu ruser pour calculer correctement tous les pixels, le total est estimé à 23,4 millions.

Surprise ! Apple aurait sous-estimé (certains diront par souci de lisibilité) le nombre de pixels de son propre casque, puisqu'annoncé à 23 millions de pixels.

Si la définition 4K fait 8 millions de pixels et que le Vision Pro fait 23 millions de pixels, cela signifie que la firme de Cupertino aurait choisi, par pur souci marketing, de maintenir l'appellation 4K, alors que son produit va bien au-delà !

Aussi, Apple a très bien pu avoir peur de décevoir. Il est vrai qu'à chaque sortie de casque, nombreux sont ceux qui s'empressent sur les réseaux sociaux de nous ressortir le sempiternel " mouais bof, c'est pas aussi net que sur ma TV 4K OLED HDR ", alors autant faire profil bas et créer la surprise !

Pour conclure et pour y voir plus clair, voici un tableau comparatif des écrans des différents casques :