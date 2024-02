Apple Vision Pro : l'impressionnant revirement de Google ouvrira-t-il la voie à d'autres géants de la diffusion ?

YouTube, Spotify et Netflix, ces trois géants du streaming ont refusé le développement d'une application à destination de visionOS, le système d'exploitation du désormais célèbre ordinateur spatial d'Apple. Comment peut-on expliquer un tel refus et comment peut-on expliquer le retournement de Google sur cette question ?

Si bon nombre d'applications iPad sont devenues compatibles avec l'Apple Vision Pro, YouTube, Spotify et Netflix ont choisi de ne pas être disponibles sur le store du géant américain. L'hypothèse (ou la raison) la plus répandue serait liée aux tarifs de la plateforme d'Apple, jugées prohibitifs. Sachant que le marché des technologies immersives constitue une niche, il est compréhensible que ces derniers n'aient pas eu l'envie de faire l'effort d'un tel portage.

Et quand bien même les logiciels existeraient, comme c'est le cas sur Meta Quest pour YouTube ou Netflix, cela ne signifie pas pour autant que lesdites applications soient fortement chouchoutées. N'oublions pas de préciser que sur Quest, l'application Netflix continue de faire tourner les vidéos en 480p (non, ce n'est pas une blague), quand celle de YouTube s'en tenait (jusqu'à récemment avec l'ajout de la MR) au strict minimum.

Espérons que l'arrivée d'Apple (et ses films en 3D) stimule la concurrence, de sorte à obtenir un suivi beaucoup plus régulier et respectueux des usages.

Devant le succès du Vision Pro (200 000 précommandes), Google a d'ailleurs fait machine arrière (le bon élève) et souhaite désormais développer une application YouTube à destination de l'ordinateur spatial. Un véritable retournement de veste s'opère donc, Netflix et Spotify devraient logiquement suivre, en espérant toutefois que le N rouge profite des dalles OLED 4K HDR de l'appareil d'Apple (et pourquoi pas en profiter pour remplir son catalogue de films 3D).