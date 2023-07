PSVR 2 : compatibilité PC, l'union imminente ?

Bonne nouvelle, les jours défilent et la team iVRy n'en a décidément pas fini avec son projet de rendre compatible le PSVR 2 avec le monde PC VR. Souvenez-vous, l'équipe avait annoncé qu'elle pourrait abandonner le projet, faute de moyens financiers suffisants. À dire vrai, sa dernière trouvaille devrait considérablement motiver ses membres à poursuivre.

Pour rappel, le PSVR 2 fonctionnait jusqu'alors comme un écran lorsqu'il était branché par le port de certaines cartes graphiques (Virtual Link). Le casque était donc considéré comme un simple écran 2D en 1080p à 60 Hz, sans aucune notion de motion gaming (suivi des contrôleurs). Récemment, l'équipe a soumis des cartes DisplayPort à un sniffer (appareil permettant de recenser l'ensemble des interactions d'un dispositif numérique) afin de découvrir le format d'entrée vidéo exact que le PSVR 2 attend pour passer en mode VR. Cela a donné une découverte et une percée considérable pour le projet !

iVRy a publié une capture d'écran censée montrer SteamVR sur un PC connecté à un PSVR 2, en utilisant le tracking du PSVR 1 pour bouger la caméra :

Day #121: We have lift-off!

- SteamVR displaying on PSVR2 @ 120Hz

- Tracking is done with PSVR1

- PSVR1 (on top of my head) + PSVR2 = PSVR3? pic.twitter.com/tWuUUWUszs — iVRy (@iVRy_VR) June 29, 2023

Bien que la hype soit présente, l'équipe prévient sa communauté que le résultat est loin d'être plug & play. Et pour cause, Sony a codé les paramètres de sortie VR DisplayPort du PlayStation VR 2 dans la PS5, les pilotes d'affichage NVIDIA et AMD sur PC ne sont pas nativement conçus pour être compatibles et les déchiffrer. Conscient du problème, iVRy a programmé un PC tournant sous Linux faisant office d'intermédiaire entre le PlayStation VR 2 et le PC, en fournissant les paramètres DisplayPort nécessaires à la restitution du signal.

L'équipe a donc en tête de miniaturiser son PC Linux, en utilisant un Raspberry Pi Pico (PC miniaturisé). Une fois ce mini-ordinateur programmé, sa conception devrait être fournie à une autre société afin de le fabriquer en masse pour les utilisateurs finaux.

Half-Life: Alyx running on Sony PSVR2, using alpha version of iVRy driver for SteamVR (Windows), with NoloVR for 6DOF tracking and controllers. pic.twitter.com/1n07ihRz0h — iVRy (@iVRy_VR) June 29, 2023

Autre point (et pas des moindres), le motion gaming. Pour le moment, il n'est pas encore possible de tourner la tête avec le casque et encore moins de jouer avec les PSVR 2 Sense. iVRy y travaille et si le groupe n'y parvient pas, il faudra alors utiliser des stations de bases Steam VR LightHouse et des VIVE Trackers pour jouer. L'équipe a démontré à maintes reprises qu'elle arrivait à surmonter bien des obstacles, il serait étonnant qu'elle n'arrive pas à rendre compatibles des contrôleurs qui, à première vue, seraient moins complexes à gérer que le casque.

Une chose est sûre, nous n'avons pas fini d'en entendre parler et il reste à vrai dire peu de choses à débloquer pour que l'expérience soit viable. Il est même possible que le casque connaisse une envolée des ventes une fois le projet mené à son terme, même si nous espérons que cela ne se traduise pas par une baisse de vente des jeux PSVR 2.

Le PlayStation VR 2 est d'ores et déjà disponible, et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation disponibles sur Amazon.fr.