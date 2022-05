RUMEUR sur Meta : le projet Avalanche ambitionne de rendre le PC VR accessible aux joueurs sans ordinateur gaming !

Le cloud gaming permet de profiter à distance des jeux sans avoir chez soi la machine pouvant les faire tourner. Votre appareil (PC, tablette, smartphone...) devient alors un simple objet affichant l'image et le son qu'il reçoit, tout en envoyant aux serveurs vos actions. C'est le cas avec Xbox Cloud Gaming, l'actuel PS Now de Sony (bientôt fusionné avec le PlayStation Plus), GeForce NOW, etc. Il est donc possible, via un abonnement, de jouer depuis n'importe quel appareil aux jeux des consoles et PC sans pour autant les avoir à la maison. Il est d'ailleurs possible depuis 2019 de s'amuser en PC VR sous ce même principe, et via un abonnement Shadow, Paperspace ou plus récemment Plutosphere sans avoir de tour imposante chez soi.

Le mois dernier, un utilisateur de Reddit nommé Samulia a découvert la chaîne de caractères AVALANCE_CLOUD_GAMING_INFRA_ENABLED dans la version 24 du firmware des Quest. Oui, vous avez bien entendu. Cette dernière ayant été livrée il y a environ 18 mois, cela suggère que le projet Avalanche est en développement depuis un certain temps.

Il y a quelques jours, un autre utilisateur de Reddit (technicalthrowaway) a posté une capture d'écran semblant dévoiler une option Enable Avalanche (Alpha) apparaissant dans l'onglet fonctions expérimentales des paramètres de son Quest 2, en écrivant ce qui suit :

J'ai appuyé dessus, j'ai vu le message « finding server » pendant approximativement 20 secondes, puis j'ai chargé Oculus Home [...] par la suite un anneau tournant est apparu et est resté figé.

Suite à quoi ce dernier a confirmé au YouTubeur SadlyItsBradley qu'il a pu disputer gratuitement une partie d'Asgard's Wrath totalement à distance via un serveur situé en Angleterre. Si Meta est connu pour déployer ses fonctionnalités par petits groupes (voir article), nous n'avons pas encore entendu d'autres personnes qui sont dans le même cas.

En 2020, le vice-président de Facebook Gaming, Jason Rubin, a décrit le cloud PC VR comme étant à plus de cinq ans de recherche et développement. John Carmack a également déclaré que la société avait des « discussions interminables » sur le seuil de qualité minimal requis pour expédier le streaming PC VR. Jouer aux jeux VR à distance est déjà possible sur Quest avec des logiciels tiers (que nous avons évoqué en début d'article), bien que la politique de la boutique Meta et de l'App Lab relègue ces services à la boutique tierce SideQuest. Le lancement des solutions Shadow VR et Plutosphere aurait-il accéléré les plans de Meta ? Si ce dernier inclut sous forme d'abonnement l'accès au PC VR, cela marquera-t-il la fin de Plutosphere ou de Shadow VR ?

