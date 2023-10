RUMEUR : A quoi pourrait ressembler et coûter le Meta Quest 3 Lite prévu pour 2024 ?

Si l'annonce du casque avait fuité en ce début d'année, voici que Mark Gurman (Bloomberg) vient apporter quelques précisions sur ce fameux projet Ventura. Chose surprenante, ce Meta Quest lite n'a pas l'air si low-cost que son nom pourrait le laisser penser.

Un nouveau casque "au prix le plus attractif de la VR grand public ", voici ce que Meta avait affirmé en mars de cette année. Selon Gurman, ce Meta Quest Lite, qui serait vendu sans contrôleurs, disposerait de la même puce (Snapdragon XR2 Gen 2) qui équipe le Meta Quest 3, il disposerait des mêmes capteurs et même, tenez-vous bien, de lentilles Pancakes ! Mais alors, quid des différences ? L'intéressé répond que le casque devrait, pour casser les prix, utiliser des matériaux moins nobles que son grand frère, le Meta Quest 3, tout en supprimant les contrôleurs (bien qu'en laissant la possibilité aux utilisateurs de les acheter à part).

Voici notamment quel serait le prix des modèles proposés :

Quest 3 Lite (64 Go) : 199 $ ;

Quest 3 Lite (128 Go) : 299 $ ;

Quest 3 Lite (256 Go) : 399 $.



Avant de se laisser emporter par la hype, un autre analyste chinois assure au contraire que le Meta Quest Lite utiliserait des lentilles Fresnel et un passthrough en noir et blanc. L'appareil serait vendu sans contrôleurs, embarquerait une puce Snapdragon XR 2 Gen 2, avec un prix compris entre 200 et 300 $. Qui croire ?

Si Meta souhaite réellement convaincre le grand public, celui qui reste encore à l'idée que " la VR est encore trop chère pour ce qu'elle propose", la firme devra mettre les pieds dans le plat en proposant un casque qui soit équipé de tous les leviers possibles, de ceux capables de convaincre les plus réfractaires. En effet, l'utilisation de lentilles pancakes permettrait une entrée dans la VR plus aisée, autrement dit sans être obligé de rappeler à l'utilisateur qu'il doit bouger la tête et non les yeux pour voir net, sans être obligé de lui rappeler de calculer son IPD (écart inter-pupillaire) afin d'obtenir un écartement des lentilles suffisant pour éviter le flou d'image. Dans un même ordre d'idée, l'absence de contrôleurs permettrait d'ouvrir la VR à un plus large public, en lui promettant, à la manière de la Wii, de "faire comme en vrai". Enfin, la capacité du casque à faire de la réalité mixte devrait rassurer les technophobes les plus endurcis, de ceux qui considèrent la pratique des technologies immersives comme étant potentiellement anxiogène, addictive et isolante.

Si Meta arrive à un tel niveau de qualité à un prix réduit, nul doute que la firme sera maître en la demeure. Prévu en milieu d'année prochaine, le casque pourrait même très sérieusement couper l'herbe sous le pied de Bytedance. Eh oui, si la société s'est fait connaître pour ses prix agressifs, la dernière rumeur en date stipule que le Pico 5 avoisinerait les prix du Meta Quest 3. Si tel est le cas, alors l'alternative de ByteDance risque de prendre du plomb dans l'aile, face à un Meta Quest Lite, qui, s'il tient les promesses annoncées par Mark Gurman, donnera à Meta l'image d'une société proposant une expérience XR à la portée du premier venu, argument qui à la sortie du Pico 4, incombait à Bytedance.

Si vous ne souhaitez pas attendre le Meta Quest 3 lite, le Meta Quest 3 est disponible sur le site de Meta et sur Amazon. Le modèle avec 128 Go de stockage coûte 549,99 euros tandis que celui avec 512 Go, lui, est vendu à 699,99 euros.