Horizon Worlds : Eli Roth déjà de retour avec Be Mine: A VR Valentine's Slasher

Eli Roth a participé à l'émergence d'une nouvelle vague de films d'horreur ultra gore dans les années 2000 avec Cabin Fever puis les Hostel, et récemment, il était derrière la caméra pour adapter la franchise Borderlands au cinéma. Mais Eli Roth a aussi un pied dans la réalité virtuelle, il a scénarisé et réalisé Haunted House: Trick-VR-Treat pour Halloween l'année dernière.

Eh bien, Eli Roth est déjà de retour, cette fois pour la Saint-Valentin. Il a en effet écrit Be Mine: A VR Valentine's Slasher, une expérience en réalité virtuelle cette fois réalisée par Adam MacDonald, et qui sera à découvrir dans Horizon Worlds le 10 février prochain. Il s'agit d'un court-métrage de 30 minutes immersif, en 180 et 360°, avec au casting Peyton List (Cobra Kai), Inanna Sarkis (After We Collided) et Alanna Ubach (Euphoria). L'histoire suivra Becca, une jeune femme poursuivie par un tueur fou affublé d'un masque de Cupidon.

Be Mine: A VR Valentine's Slasher sera donc à expérimenter en réalité virtuelle le 10 février prochain dans Horizon Worlds, à condition d'avoir un Meta Quest 2 ou Meta Quest Pro. Sinon, l'expérience sera disponible de manière plus classique sur les pages Facebook et Instagram de Crypt TV, producteur du court-métrage.

