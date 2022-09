Horizon Worlds : les images annoncées par Mark Zuckerberg sont-elles vraiment ce que proposera Horizon Worlds demain ?

Avec l'arrivée en France d'Horizon Worlds, le métavers de Meta, son PDG Mark Zuckerberg s'était fendu d'un message sur son réseau social Facebook avec un « selfie » de son avatar in-game. Rien de plus normal, certes, mais vu la qualité graphique offerte dans cette application, le retour de bâton a été violent et les moqueries ont fusé de toutes parts comme nous vous l'expliquions dans notre précédent article sur le sujet. En réponse à ce bashing, il nous a présenté deux images - un avatar et un environnement - censées nous montrer ce à quoi devrait ressembler Horizon Worlds à l'avenir. Alors que certains doutaient de l'authenticité de ces images, une publication sur le réseau professionnel LinkedIn (supprimée depuis) révèle bien que lesdites images, au moins l'avatar, ne sont pas directement tirées de l'application, mais générées en temps réel.

Effectivement, cet avatar a été réalisé par un artiste 3D du nom de Dylan Dunbar, travaillant pour Meta. Voici la capture d'écran de son post suivie de sa traduction :

Je n'ai pas l'habitude de poster sur LinkedIn, mais pour l'occasion, je me dois de le faire. Je suis nouveau dans Meta et j'ai créé l'avatar de Mark Zuckerberg à partir de rien - sculpté, modélisé, éclairé, texturé et rendu en temps réel en un peu moins de 4 semaines, sous la direction artistique de Steve Rheinfrank (directeur artistique AR et VR de Meta, NDLR). Nous sommes passés par une quarantaine d'itérations avant d'arriver à un résultat qui nous convienne. Mark l'a suffisamment apprécié pour le poster ! Je ne pourrais pas être plus enthousiaste.

Ce même Dylan expliquait qu'il ne s'agit pas d'un simple rendu technique et que l'avatar montré est en rendu temps réel (concept tech art). L'intéressé n'avait par contre pas précisé sur quel matériel le rendu avait été possible et c'est bien là que le bât blesse. Si nous savons tous que Meta prévoit d'introduire le suivi des yeux et du visage sur Quest Pro, qui vraisemblablement serait lancé en octobre, nous ne savons pas vraiment à quoi ressemblera la mise à jour graphique des avatars Meta lorsqu'ils seront affichés par le Quest Pro ni comment les détails supplémentaires se traduiront pour les avatars affichés par le Quest 2, qui ne dispose pas de ces capteurs.

Au-delà de cette anecdote graphique, c'est l'avenir du métavers selon Marc Zuckerberg qui est en jeu. À ce titre, même si la vision de ce dernier est peut être la bonne, il n'en reste pas moins qu'être visionnaire n'est pas synonyme de réussite et il suffit de se tourner vers Bill Gates qui avait prédit Internet (autoroutes de l'information avait-il exprimé) et des téléphones portables comme moyen d'être en permanence connecté au monde de l'information pour se rendre contre que prévoir n'est pas réussir. Eh oui, qui a un smartphone Microsoft aujourd'hui ? Bref, le message du créateur a été supprimé illico presto et il doit avoir entendu parler du pays imaginaire en long, en large et en travers pour avoir posté ce message qui, s'il est finalement plutôt positif, montre surtout que le créateur de Facebook a été touché par ce mauvais accueil. À suivre donc.

