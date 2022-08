RUMEUR sur le Meta Quest Pro : une sortie envisagée en octobre

C'est dans le podcast The Joe Rogan Experience que Mark Zuckerberg a dévoilé (entre les lignes) une possible sortie du casque en octobre prochain. Pour rappel, le Project Cambria ou Meta Quest Pro est destiné, comme son nom l'indique, aux professionnels. Il sera vendu plus cher et n'a pas pour but de remplacer nos Meta Quest 2.

Joe Rogan a pu essayer le nouveau casque avant l'interview, décrivant une démo avec un alien devant lui :

Quand je bougeais ma bouche, il bougeait sa bouche. Quand je bougeais mes yeux à gauche et à droite, il suivait mes yeux. Quand j'exprimais ma colère, il faisait de même. C'est incroyable.

Sa description sur le suivi des yeux et du visage ne laisse que peu de doutes quant au type de casque utilisé, surtout quand celui-ci était prévu et annoncé (lors de la Connect 2021) pour sortir cette année. En juillet dernier, un dataminer avait découvert le nom du produit « Quest Pro » dans l'application iOS d'Oculus, un nom que Mark Zuckerberg a également utilisé dans une interview CNET l'année dernière.

Le Quest Pro semble avoir un design plus équilibré que le Quest 2, avec une visière plus fine. Meta a confirmé qu'il utiliserait des lentilles pancakes, qui prennent en charge des écrans plus petits avec un espace plus étroit entre les panneaux et les lentilles. L'entreprise a par ailleurs indiqué qu'il disposerait de caméras à résolution beaucoup plus élevée, avec passage des couleurs et un capteur de profondeur pour la réalité mixte, ainsi qu'un système intégré de suivi des yeux et des visages pour animer des avatars dans des expériences dédiées au télétravail.

En avril, un éminent analyste de la chaîne d'approvisionnement a affirmé que le casque serait équipé de deux écrans LCD Mini-LED de 2160×2160, contre moins de 1832×1920 pixels par œil pour les écrans LCD ordinaires du Quest 2. Les journaux d'importation des kits de développement suggèrent qu'il sera doté de 12 Go de RAM, contre 6 Go pour le Quest 2.

Autre information importante, le Cambria pourra utiliser le contenu Quest existant, les utilisateurs de QGO apprécieront. Mark Zuckerberg a annoncé à Joe Rogan que Meta partagerait plus de détails lors de la Connect 2022, bien que la date de cet évènement n'ait pas encore été annoncée.

