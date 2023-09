RUMEUR Meta Quest 3 : La quantité de RAM dévoilée par deux leaks qui se contredisent

A trois jours de la Meta Connect, voici qu'une fuite révèlerait la quantité de RAM du prochain casque de réalité virtuelle de Meta : le Quest 3. Au cas où vous seriez peu familiers avec la RAM et de son influence sur les performances de la machine, pas d'inquiétude, aucun détail ne vous sera épargné.





Un utilisateur du célèbre réseau social Reddit, JMS1717, prétend détenir une fiche technique officielle, destinée à informer les détaillants du futur casque de Meta. Si la plupart des informations sont connues, nous ne connaissions pas la capacité totale de la RAM (mémoire vive) dudit appareil, c'est désormais chose faite (ou presque).

Meta n'a cessé d'augmenter la mémoire vive de ses casques au fil des générations. L'Oculus Quest 1 détenait 4 Go, le Meta Quest 2 6 Go et le troisième semble, selon le document, obtenir ses 8 Go de RAM. Surprise ! L'information est contredite par la boutique en ligne Bestware, qui évoque 12 Go de RAM pour la version 128 Go, qui croire ?

Nous l'avions énoncé dans un précédent article, Meta aura fort à faire pour essayer de nous vendre son modèle 256 ou 512 Go de son Meta Quest 3, estimé entre 700-750 euros. Mais la firme pourrait bien surprendre tout le monde, en proposant un modèle 128 Go doté de 8 Go de RAM et un modèle 256 (ou 512) Go disposant de 12 Go de RAM. Si cela se produisait, nul doute que cela rendrait le modèle le plus onéreux des deux bien plus attrayant. Mais avant de se jeter dessus ou de l'envisager, encore faut-il répondre à cette question : à quoi sert la RAM ?

La RAM (Random Access Memory) est ce qui permet sur nos machines (tous supports confondus), en collaboration avec le processeur, de lancer nos applications rapidement. Dans les faits, c'est le dispositif de stockage de masse (disque dur, SSD, eMMC…) qui va charger les informations de notre jeu (ou applications) vers la RAM, qui est la seule à pouvoir communiquer directement et rapidement avec le CPU (le processeur). Autrement dit, la RAM (les neurones) stocke les informations, le CPU (le cerveau) les exécutent.

Plus il y a de RAM, plus le système peut stocker et à grande vitesse de l'information. Lorsque l'utilisateur charge plus d'applications que ne peut contenir la RAM, le système va devoir piocher des Mo ou des Go (mémoire virtuelle) directement dans le stockage de masse. Sauf qu'un SSD, aussi rapide soit-il, est infiniment plus lent (bien plus encore pour un disque dur) que le couple RAM/CPU, et le résultat est sans appel : ça rame !

La RAM permet de stocker temporairement et à très grande vitesse l'information. Plus elle est importante, plus elle pourra stocker d'informations, et moins elle sera susceptible de faire ramer le système.

8 Go ou 12 Go de RAM aideront grandement à bénéficier d'un multitâche et d'une expérience de jeu supérieur. Une chose est sûre, nous en saurons davantage lors de la Meta Connect 2023 qui se déroulera le 27 septembre prochain, à partir de 19 heures. Vous pourrez suivre la conférence en notre compagnie - dès 18 H 30 - avec Eric de Brocart, Mathieu Dos Santos, Virtual Go, David Nogueira et Mars.

Si vous êtes intéressé par un Meta Quest 3 128 Go, sachez qu'il est affiché à seulement 549,99 € sur le site de la FNAC.