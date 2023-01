RUMEUR sur le Meta Quest 3 : de nouvelles informations alléchantes en fuite

Le Meta Quest 3, bel et bien prévu en 2023 selon les dires même du constructeur américain, continue de faire parler de lui via des informations découvertes par le mineur de données (dataminer) Samulia et mises en ligne par le YouTubeur et analyste Brad Lynch. Dans un premier temps, grâce à l'analyse de la mise à jour V43 fin septembre dernier, ils avaient lâché des informations sur l'apparence et les caractéristiques globales du casque VR, puis début octobre, des spéculations sur la puissance de sa puce ainsi que sur sa consommation électrique. Aujourd'hui, grâce à la bêta de la V49, ils nous apportent quelques petites précisions croustillantes.

Le Meta Quest 3 devrait avoir un écran de 4128x2208 pixels, soit 2064x2208 par œil. Cela offrirait une augmentation de pixels de l'ordre de 30 % par rapport à un Meta Quest 2 (ou un Meta Quest Pro ). Le taux de rafraîchissement, initialement pressenti à 90 Hz, devrait pouvoir être de 120 Hz par défaut selon les trouvailles de Semulia au cœur des lignes de code.

La puce embarquée devrait être un Snapdragon XR2 Gen 2. En effet, Samulia a découvert dans le firmware que le nom de code de la bête a évolué de « Eureka865 » en « Eureka ». Pour la petite histoire, le numéro 865 était une référence au SoC du Meta Quest 2 , le Snapdragon XR2 Gen 1, qui est une variante de la puce pour smartphones Snapdragon 865. Brad Lynch estime donc que ce sera bien la nouvelle puce de Qualcomm - toujours pas annoncée officiellement - qui équipera le Meta Quest 3 et il l'affirme sans conditionnel au travers de plusieurs tweets. Toujours d'après lui, cette puce aurait déjà été envoyée à plusieurs sociétés, dont Meta, et pourrait bien offrir le double de puissance.

Si ces leaks s'avèrent, le Meta Quest 3 aurait donc un boost de puissance énorme et un gain non négligeable au niveau de la définition globale de son écran. Sur les à-côtés, il risque de souffrir face à une concurrence potentielle qui offrirait ce qu'il manque de fait. À ce jour, nous parlons donc de la batterie à l'avant, ce qui n'équilibre pas le poids sur la tête, le strap souple ou semi-rigide, ce qui n'est clairement pas la solution la plus confortable, pas de local dimming pour améliorer l'image... Bref, autant de points qui laissent vraiment la porte ouverte à PICO, par exemple, pour proposer un modèle (PICO 5 ?) mieux équipé. À moins que le partenariat entre Meta et Qualcomm prive la concurrence de cette nouvelle puce. Quoi qu'il en soit, nous avons hâte de connaître de façon officielle les caractéristiques du Meta Quest 3 et surtout de pouvoir jouer avec. À suivre.