RUMEUR sur le Meta Quest 3 : l'apparence et les caractéristiques ont fuité, faisons le tour du propriétaire

Après les dernières annonces du PICO 4 (lire notre article complet) il y a peu, que nous vous montrions en pixel et en plastique en live sur la chaîne GAMERGEN, c'est aujourd'hui au tour du prochain casque grand public de Meta de faire parler de lui. Brad Lynch, YouTubeur devenu célèbre grâce à ses analyses hardware et ses leaks VR, nous fait part de ce que serait le Meta Quest 3 à travers une vidéo.

Stinson, de son nom de code, serait donc le prochain casque grand public de la marque, venant se positionner entre le Meta Quest 2 et le Meta Quest Pro. Les informations distillées par le YouTubeur sont à prendre avec des pincettes, il ne s'agit peut-être ici que d'un premier jet concernant ce casque toujours en développement, mais il est vrai que ses leak sont très souvent proches de la réalité.

D'après les représentations en trois dimensions, le casque adopterait le form factor des casques nouvelle génération avec une taille réduite du bloc frontal permis grâce à l'utilisation des lentilles dites Pancakes. Niveau look, nous retrouvons ni plus ni moins qu'un Meta Quest avec sa sangle tant décriée et en conséquence une batterie encore et toujours placée en façade. C'est bien dommage, même si cette nouvelle devrait réjouir les accessoiristes. Cependant, ne comptez pas forcément utiliser la Bobo VR ou autre, car Meta semble avoir fait le choix d'intégrer une prise Jack (absente du PICO 4) et une USB-C de part et d'autre des branches. Ces dernières disposeraient d'un nouveau type de haut-parleurs, à deux grilles cette fois, une en haut et une en bas.

Nous retrouverions en façade un bouclier ayant, lui aussi proche de l'allure d'un Meta Quest, mais présentant tout comme sur le Meta Quest Pro, deux caméras pour un Passthrough haut en couleur, ainsi qu'un capteur de profondeur qui devrait aider aux expériences de réalité mixte pour la superposition des éléments virtuels et une modélisation plus fine de notre environnement. Sur les côtés, nous retrouverions deux caméras type fisheye, ainsi qu'un bouton d'alimentation. Sur le dessous du casque sont visibles des boutons pour le volume, des ports magnétiques rappelant ceux utilisés sur la station de recharge du Quest Pro et une molette pour ajuster l'IPD plus aisément et finement qu'avec les trois uniques réglages du Quest 2.

Concernant la vue intérieure du casque, nous retrouverions un capteur de proximité, mais aussi deux grandes lentilles de type Pancakes derrière lesquelles seraient placés deux écrans LCD, mais chose surprenante, le Meta Quest 3 ne serait pas équipé comme le Quest Pro ou encore le PICO 4 des technologies d'eye tracking ni de face tracking. La raison est certainement très simple et est à chercher au niveau des coûts de production sur cette technologie mature, mais encore trop chère à produire et à intégrer. Il faudra surement attendre encore quelques années pour voir tout ceci débarquer sur les casques grand public. De ce côté-ci, le PSVR 2 s'offre une place de choix en implémentant cette technologie dans ses jeux pour un gameplay et des interactions encore plus poussés. Il exploite aussi le rendu fovéal dynamique avec le suivi des yeux pour décharger la PS5 de trop gros traitements en ne rendant, en haute résolution, que ce que l'utilisateur suit réellement du regard.

Que celles et ceux qui rêvaient d'un peu de puissance supplémentaire soient rassurés. Le Meta Qest 3 devrait intégrer le Qualcomm Snapdragon XR2-Gen2 répondant au doux nom de Project Halliday, ce que nous appelions jusqu'alors le XR3. Cette nouvelle puce graphique devrait, toujours d'après Brad Lynch, permettre des améliorations de performances de l'ordre de 30 % par rapport au XR2-Gen 1 équipant les casques actuels. Le YouTubeur tient cependant à préciser que le Quest 3, contrairement au Quest Pro, ne serait équipé que d'un seul ventilateur pour le refroidir, ce qui, nous pouvons le craindre, limitera la puissance de sa nouvelle puce graphique.

Nous n'avons pour le moment aucune précision quant à une date de sortie, mais il est certain que ce modèle, toujours en développement, n'est pas attendu avant la fin d'année 2023 voire début 2024.