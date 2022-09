Lenovo ThinkReality VRX : un nouveau casque VR hybride annoncé par le constructeur chinois

C'est au Savoy Palace (Portugal) au cours de sa conférence au Global Summit 2022 que Jason McGuigan, responsable commercial de la réalité virtuelle chez Lenovo, a révélé le nouveau casque, baptisé Lenovo ThinkReality VRX. Il vient compléter la gamme qui propose déjà les lunettes AR ThinkRTeality A3.

Le Lenovo ThinkReality VRX est équipé d'un Snapdragon XR2 et il fonctionne aussi bien en tant que dispositif autonome qu'en étant relié, avec fil ou sans, à des PC ou des stations de travail pour des expériences immersives de qualité supérieure. Enfin, il peut exploiter les solutions de rendu basées sur le cloud, spécifiquement la plate-forme CloudXR de NVIDIA, pour une expérience XR riche en graphismes avec des processeurs graphiques (GPU) de pointe.

Un casque VR pour les professionnels !





Ce dernier, par le biais de la technologie VRX, offre plusieurs fonctionnalités clés, notamment la transmission en couleur et en haute définition pour les capacités de réalité mixte, trois et six degrés de liberté (3DoF-6DoF) suivis par quatre caméras orientées vers l'avant et une suite massive de services permettant aux entreprises, d'après Lenovo, d'atteindre rapidement le retour sur investissement (ROI). Ce casque de réalité virtuelle est également doté de lentilles pancakes qui réduisent considérablement le poids et la finesse de l'appareil. Le positionnement de la batterie permet par ailleurs une répartition plus équilibrée du poids pour une ergonomie confortable et un nettoyage plus facile entre les utilisations. Sur ce point, il rentre dans le moule des casques de dernière génération de la concurrence comme l e futur Meta Quest Pro ou encore les futurs Pico 4 et Pico 4 Pro.

Avec cette solution « ThinkReality VRX », les professionnels du numérique peuvent déployer, configurer et gérer tous les dispositifs XR, a expliqué Lenovo, ajoutant que la plateforme soutenait les entreprises avec des mises à jour régulières et des analyses pour stimuler leurs performances globales. Elle s'applique à de nombreux cas d'utilisation, et ce, en fournissant aux utilisateurs des outils XR pour améliorer radicalement l'efficacité de la formation des employés, tout en facilitant la collaboration virtuelle pour les flux de travail de conception et d'ingénierie dans des environnements v irtuels 3D essentiels pour l'employé hybride moderne. D'après les chiffres de l'entreprise, la VR a permis de multiplier par quatre la vitesse de formation et de préparation aux compétences non techniques par rapport aux méthodes traditionnelles, et d'accroître de 275 % la confiance dans l'application des compétences acquises au cours des modules d'apprentissage en réalité virtuelle. Les risques d'accident ont également chuté de 43 % sur le lieu de travail, grâce à la formation immersive.

De la VR dans le Cloud par Nvidia





Le ThinkReality VRX de Lenovo vise également à servir la main-d'œuvre mondiale en tant que système sécurisé et adaptable au Métavers de l'entreprise avec sa suite de services. Les société à la recherche de solutions de conseil, de création de contenu, de déploiement cloud et de service à la clientèle peuvent toutes tirer parti de la plate-forme ThinkReality pour aider les entreprises à atteindre de nouveaux sommets et de nouvelles réalités pour leurs opérations dans le cadre de l'essor du Métavers.

Les entreprises qui utilisent la plate-forme ThinkReality VRX de Lenovo peuvent exploiter la plate-forme de développement Snapdragon Spaces XR de Qualcomm et le kit de développement logiciel (SDK) basé sur OpenXR, ce qui débouche sur une multitude d'applications sur mesure.

Vishal Shah, directeur général de XR et Metaverse chez Lenovo, a déclaré dans un communiqué :

Nos clients recherchent des passerelles fiables, flexibles et évolutives vers le Metaverse d'entreprise en pleine expansion. Ils ont besoin de solutions professionnelles adaptées aux nouvelles réalités du travail dans des scénarios hybrides et des environnements virtuels. Nous avons conçu le Lenovo ThinkReality VRX pour qu'il soit la solution VR de choix pour la formation et la collaboration en 3D immersive.

Selon Lenovo, l'appareil sera ouvert en accès anticipé à quelques partenaires sélectionnés d'ici la fin de l'année, avec une disponibilité générale mondiale au début de 2023. Le constructeur chinois fera le point sur le prix de l'appareil à l'approche du lancement et d'autres informations seront fournies sur le site Web de ThinkReality VRX en temps voulu.