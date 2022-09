Meta Quest Pro : le casque en fuite et dévoilé dans une vidéo unboxing attrayante !

Le Meta Quest Pro, prévu le 25 octobre prochain, refait parler de lui. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce casque, une piqure de rappel s'impose (voir article). Vous êtes prêts ? Le casque vient d'être dévoilé de manière officieuse par un certain Ramiro Cardenas.







Ce dernier a posté des images dans le groupe Facebook « Oculus Quest 2 » qui semble montrer l'emballage du Meta Quest Pro portant la mention NOT FOR RESALE - ENGINEERING SAMPLE. Ce dernier affirme que les boîtes ont été laissées dans l'hôtel dans lequel il travaille. Le carton ressemble à celui du Meta Quest 2 et, comme ce fut le cas pour celui-ci, la taille de stockage est indiquée en haut à droite - dans ce cas, 256 Go.







Bien entendu, la communauté n'a tout d'abord pas cru que les images étaient réelles, la faute à la qualité d'image, avec pas mal de bruits, qui peut facilement masquer les retouches photo. Résolument mécontent de ne pas être cru, Ramiro s'est enregistré en train de déballer le casque et l'a posté sur sa page Facebook (voir vidéo ci-dessus).



Comme nous l'avions aperçu auparavant, le casque semble avoir cinq caméras externes - trois à l'avant et une de chaque côté. Et, il fallait s'y attendre, les nouveaux contrôleurs abandonnent les anneaux de suivi en faveur de caméras embarquées pour un suivi indépendant Inside/Out.



Sachez pour rappel que la visière plus fine du Meta Quest Pro est obtenue grâce à l'utilisation de lentilles Pancakes, qui prennent en charge des écrans plus petits avec un espace plus étroit entre les panneaux et les lentilles. En avril dernier, un éminent analyste de la chaîne d'approvisionnement avait affirmé que le casque serait équipé de deux panneaux LCD Mini-LED de 2160×2160, contre moins de 1832×1920 pixels par œil pour les écrans LCD ordinaires du Quest 2. Les journaux d'importation suggèrent qu'il serait doté de 12 Go de RAM, contre 6 Go pour le Quest 2.

Niveau tarif, Meta avait révélé en mai dernier que le prix serait « nettement » supérieur à 800 dollars. Mark Zuckerberg avait alors déclaré aux investisseurs que le marché cible était celui des travailleurs à distance. Un mémo interne qui avait fait l'objet d'une fuite le décrivait comme étant destiné à la « réalité mixte de qualité industrielle / semi-professionnel » - bien qu'il puisse également exécuter le contenu Quest existant.



