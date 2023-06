I Expect You To Die 3: Cog in the Machine, le troisième volet du jeu d'espionnage se dévoile sur Meta Quest 2 et Meta Quest Pro

I Expect You To Die est une licence qui plait en réalité virtuelle et après deux opus numérotés et un gratuit en réalité mixte, voici que Shell Games annonce la sortie d'un nouvel épisode dénommé I Expect You To Die 3: Cog in the Machine. Encore une fois, le vilain et diabolique Docteur Zor prépare un mauvais coup que nous allons certainement devoir déjouer.

I Expect You To Die 3: Cog in the Machine est le prochain opus de la franchise de réalité virtuelle primée développée par Schell Games. Préparez-vous pour une autre aventure fascinante dans le monde perfide de l'espionnage. Si vous avez apprécié la narration élargie et les nouvelles conceptions de niveau dans I Expect You To Die 2, vous ne voulez pas manquer le trio, qui sera plus grand et meilleur que jamais avec plus d'heures de jeu. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de jouer à I Expect You To Die ou à I Expect You To Die 2 pour prendre I Expect You To Die 3 et profiter de l'univers d'espionnage créé par Schell Games.

« Alors que l'industrie de la réalité virtuelle se développe, nous sommes ravis de continuer à créer des expériences plus grandes et meilleures » – Matthew Mahon, directeur de projet de I Expect You To Die 3 et vice-président de la direction de projet pour Schell Games

Dans I Expect You To Die 3: Cog in the Machine, le diabolique Dr. Zor a un nouveau stratagème ignoble, et c'est à vous et à vos incroyables (ou pas si incroyables) talents d'espionnage de les arrêter. Pire encore, il y a un nouveau méchant à affronter – un qui est plus intelligent que vous ne pouvez l'imaginer. Attendez-vous à ce que vos compétences soient mises à l'épreuve lorsque vous voyagez vers de nouveaux endroits dangereux et essayez de démêler ces doubles menaces.