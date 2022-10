I Expect You To Die: Home Sweet Home, transformez votre salon en salle d'évasion en réalité mixte

Lorsque Schell Games a lancé l'original I Expect You To Die en 2015, il a montré aux joueurs à quel point le divertissement VR pouvait être incroyable lorsqu'il est fait correctement. En août 2021, l'équipe a sorti une suite, I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar. Nous avons désormais droit à un troisième opus avec Home Sweet Home, cette fois-ci en réalité mixte !

Le jeu utilise la technologie Passthrough du Meta Quest 2 et du Meta Quest Pro récemment annoncé pour transformer votre environnement réel en une escape room en réalité mixte sur le thème de l'espionnage.

Comme dans les jeux précédents, Home Sweet Home vous fait jouer le rôle d'une star mondiale, mais cette fois, vous vous retrouvez dans un sérieux pétrin. Bon, ça ne changera pas de vos habitudes, mais cette fois, ça ne s'annonce vraiment pas bien pour vous. Vous êtes sorti clandestinement d'un centre médical top secret et vous êtes maintenant un agent qui opère depuis votre propre salon. Votre ennemi juré, le Dr Zor, est manifestement derrière tout cela, mais vous devrez découvrir comment il s'y prend pour vous échapper.

Heureusement, vous venez d'être équipé d'un tout nouvel implant oculaire qui vous aidera à déjouer les pièges et à accéder à des technologies d'espionnage géniales, comme les rayons X, qui vous permettront de trouver des objets dans les murs de votre maison. Oui, votre maison réelle.

Le PDG de Schell Games a d'ailleurs déclaré :

Lorsque nous avons conçu cette expérience, nous travaillions tous à la maison. Puis nous avons eu un déclic : et si nos agents secrets travaillaient eux aussi à domicile ? L'idée que toutes les situations dangereuses auxquelles un agent secret doit faire face se trouvent à l'intérieur de sa maison semblait vraiment amusante et correspondait parfaitement à la réalité mixte.

Vous l'aurez compris, la réalité mixte permet aux développeurs de créer des expériences qui réagissent au monde physique de manière nouvelle et unique. À ce propos, Ryan Hall, directeur de projet, a ajouté :

Concevoir une expérience pour la réalité mixte est très différent de la conception pour la réalité virtuelle, car la réalité mixte offre une immersion basée sur l'expérience, par opposition à une immersion purement visuelle. Garder le joueur sur ses gardes en déformant son environnement familier était très amusant à comprendre, et la technologie Passthrough de Meta nous a permis de le faire facilement.

L'année dernière, Schell Games a époustouflé tout le monde en lançant I Expect You to Die 2 et en atteignant un million de dollars de ventes en moins d'une semaine. Il s'agissait d'une étape importante, non seulement pour le studio, mais aussi pour le secteur de la VR, et cela a montré que l'industrie de la réalité virtuelle a des bases très solides sur lesquelles s'appuyer.

I Expect You To Die: Home Sweet Home sera disponible sur Meta Quest 2 et Meta Quest Pro le 25 octobre et sera entièrement gratuit.

Si le Meta Quest 2 vous intéresse toujours, sachez que vous pouvez toujours vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €.