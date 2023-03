I Expect You To Die 3 annoncé sur Meta Quest et SteamVR

Largement inspiré de James Bond, la série des I Expect You To Die, excellente au demeurant, présente des jeux d'aventure et d'énigme bourrés d'humour mettant en scène des méchants qui complotent et des espions qui tentent de les arrêter. Voici que le 3ᵉ opus de la série s'apprête à débarquer en autonome et PC VR.

I Expect You To Die est une série de jeux où chaque mission ressemble à un escape game. Vous disposez de pouvoirs télékinésiques vous permettant d'attraper des objets au loin et de résoudre la plupart des énigmes. Cela se fait naturellement de manière empirique et chaque erreur se solde par une nouvelle façon de mourir (d'où le titre de la série). Les deux premiers volets sont déjà de très bons jeux et nous vous les recommandons les yeux fermés. Le troisième paraît être du même acabit. Voici ce que le studio Schell Games nous dit à propos de son jeu :

Nous avons des lieux uniques et passionnants dans I Expect You To Die 3, et nous sommes impatients de voir comment les joueurs vont résoudre les énigmes de manière créative dans une course pour battre le Dr Zor à son propre jeu. Les nouveaux joueurs de la série peuvent s'y plonger et s'amuser, et les fans de longue date apprécieront les clins d'œil amusants aux jeux précédents.

I Expect You To Die 3: Cog In The Machine sortira sur Steam et sur les casques Meta Quest cette année. Schell Games n'a pas encore donné de détails sur ses projets concernant les jeux I Expect You To Die sur PlayStation VR 2, alors wait & see.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 à la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 449,99 €.