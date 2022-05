Meta : les développeurs d'Horizon Worlds viennent d'ajouter plus d'une centaine d'éléments à leur outil de création

Toujours en bêta ouverte aux USA et au Canada, Horizon Worlds permet aux utilisateurs de Meta Quest ou d'Oculus Rift de créer des mondes virtuels afin de les faire partager à leurs amis ou à d'autres. Bien que la proposition initiale soit alléchante, l'impossibilité d'utiliser des assets (éléments d'un jeu) pré-existants fait figure de principale difficulté, contrairement à ce que propose Epic Games pour ses moteurs Unreal Engine. Cet état de fait obligeait donc les utilisateurs à devoir concevoir eux-mêmes les éléments de leurs propres univers, passant ainsi plus de temps à réinventer la roue qu'à mettre en œuvre leurs idées.

C'est désormais du passé ! Dès maintenant, il est possible d'accéder, grâce à l'Asset Library, à plus d'une centaine d'éléments qui vont permettre aux développeurs en herbe d'élaborer leurs prototypes et leurs mondes bien plus facilement et rapidement qu'ils ne le pouvaient auparavant.

Actuellement, cette bibliothèque d'éléments est essentiellement composée d'objets 3D créés par l'équipe de Meta et certains membres de la communauté Horizon. Chose intéressante, qui plus est au niveau pédagogique, il sera possible de connaître comment chaque élément a été conçu, ce qui représente une aide précieuse pour tous ceux qui tenterait de créer leurs propres objets.

S'il n'est encore pas possible d'uploader ses propres modèles, Meta indique qu'il ajoutera progressivement de nouveaux éléments, tout en invitant la communauté à voter pour leurs créations préférées et à partager leurs idées. Certains ont déjà pensé à monétiser leurs assets, comme c'est le cas dans la plupart des Marketplace, mais Meta leur a répondu que ce n'était pas une option prise en charge actuellement, ce qui peut surprendre venant d'une société jugée avant tout pour son mercantilisme...

Et vous, qu'en pensez-vous ? Le fait de façonner des mondes très simplement sans savoir coder suscite-t-il pour vous un intérêt supplémentaire, ou la non-monétisation de l'ensemble vous fait y aller à reculons ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaires.

