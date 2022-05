Meta : vers des avatars (enfin) réalistes avec Codec Avatars 2.0 ?

Les ingénieurs de Meta se livrent une course au réalisme avec Codec Avatars 2.0, leurs nouveaux prototypes d'avatar VR, utilisant les dernières techniques avancées de machine learning (apprentissage automatisé). C'est d'ailleurs en mars 2019 que fut révélée sa toute première version :

Comme nous pouvons le voir sur les images, les avatars peuvent être dirigés en temps réel par l'utilisateur en utilisant 5 caméras, soit deux pour chaque œil et les trois autres pour le bas du visage. Après 3 ans de recherche et développement, l'équipe a dévoilé quelques évolutions de ses prototypes, comprenant notamment un suivi des yeux et des expressions faciales visant le photoréalisme. Pour s'en rendre compte, une vidéo de la dernière version du projet est sortie depuis peu :

L'année dernière, cette même équipe annonçait déjà que le réseau neuronal calculait dorénavant et uniquement les pixels visibles par le casque, rendant ainsi la technologie plus fluide et bien plus efficace. Grâce à celle-ci et à son avancée, il est désormais possible de restituer 5 avatars dans une scène vide à 50 images par secondes.

Ne nous leurrons pas, la société de Zuckerberg semble avoir un long chemin à parcourir avant d'atteindre une telle fidélité dans nos applications. Horizon World n'est même pas encore sorti chez nous que certains boudent déjà l'emploi de personnages cartoonesques, bien en deçà du fantasme que ces derniers ont en tête avec des productions cinématographiques (Ready Player One), des démos techniques de l'Unreal Engine 5 (Matrix Awakens, Meta Humans...) ou encore la vidéo présentée ci-dessus. Si le réalisme a toujours été chez Meta la clé de voute des avatars en réalité virtuelle, l'utilisation de modèles aussi réalistes combinée à des environnements et des interactions complexes est tout bonnement impossible à l'heure actuelle, et ce en raison des limitations techniques de la puce mobile des Meta Quest.

Cependant, gardons espoir, car le patron de Meta s'est exprimé précisément à ce sujet, en déclarant pouvoir utiliser un avatar cartoonesque dans les jeux occasionnels et utiliser un avatar réaliste dans les réunions de travail. Bien que nous n'ayons pas de date à vous fournir sur l'implémentation de ses futurs avatars, toujours est-il que le directeur de l'équipe Codec Avatars 2.0 Yaser Sheikh a d'ores et déjà annoncé qu'il était à la moitié du chemin.



Je dirais que l'un des grands défis de la prochaine décennie sera de voir si nous pouvons permettre des interactions à distance qui ne se distinguent pas des interactions en personne.

En se basant sur la timeline ci-dessous, nul doute que le Codec Avatars 2.0 sera disponible sur les futurs casques de la firme. Et nous pouvons parier que l'utilisation d'avatars réalistes se fera au détriment des graphismes des jeux ou applications à venir. Comme évoqué dans le paragraphe précédent, moins le jeu ou l'application sera gourmand, plus il sera possible d'allouer les ressources pour afficher un ou plusieurs avatars photoréalistes.

Et vous ? Quelle est votre position là-dessus ? Préférez-vous des avatars stylisés, réalistes ou semi-réalistes ? Dites-le-nous en commentaires.

