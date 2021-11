Battlefield 2042 : une mise à jour #2 avec des améliorations et correctifs déployée, 2 autres à venir prochainement

Tous les jeux multijoueurs attirant beaucoup de monde subissent des critiques, mais l'accueil de Battlefield 2042 semble avoir été particulièrement froid. Il n'y a qu'à voir ses appréciations « plutôt négatives » sur Steam pour le constater. DICE avait pourtant corrigé quelques problèmes techniques entre le pré-lancement et la sortie officielle, mais il a déjà eu besoin de diffuser une mise à jour #2 ce jeudi.

Elle s'attarde sur beaucoup d'aspects, avec de l'équilibrage et des correctifs à gogo, que vous pouvez découvrir en détail et en anglais sur le site officiel. Mais les plus gros changements sont les suivants :

Fixs pour les revives et respawns ;

Dispersion réduite pour la plupart des armes ;

Augmentation du recul vertical pour la PP-29 ;

Équilibrage des véhicules (aéroglisseur, hélicoptères) ;

Retour du UAV-1 sur Portal.

DICE est conscient qu'il a encore du travail pour reconquérir le cœur des déçus et optimiser l'expérience pour tous. Il prépare ainsi 2 autres mises à jour majeures avant Noël, dont une dès début décembre, pour améliorer la qualité des serveurs et du gameplay. Le patch #3 supprimera par exemple un problème faisant que la dispersion du tir de certaines armes de Portal était augmentée après un sprint, et réduira l'efficacité du NTW-50 contre les véhicules. Les développeurs ne parleront donc de la Saison 1 et des futures nouveautés que début 2022.

