GRID Legends : une troisième extension avec l'écurie Ravenwest et de nouvelles épreuves

Sorti en début d'année, GRID Legends a déjà eu droit à deux extensions. La première rajoutait du contenu scénarisé avec le mode Classic Car-Nage, tandis que la seconde mettait en avant l'Esprit d'endurance au Japon. Et voilà que le troisième DLC arrive aujourd'hui pour nous emmener à Miami.

L'extension se prénomme Rise of Ravenwest et se focalise sur l'antagoniste de la campagne scénarisée Driven to Glory de GRID Legends, Nathan McKane. Le pilote de Ravenwest Motorsport, redouté dans les GRID World Series, est au cœur de 11 nouvelles épreuves dans les rues de Miami. Les joueurs vont pouvoir prendre place à bord de quatre véhicules classiques, à savoir les BMW 320 Turbo Group 5, Chevrolet Corvette 1967, Plymouth GTX 1971 et Ford Mustang Fastback 1967. En plus de cela, les développeurs ont rajouté des rampes et zones d'accélération dans les tracés déjà présents dans le jeu de course, et l'extension inclut trois évènements de carrière sponsorisés, des icônes, des livrées et des bannières. Paul Lovell, senior game designer chez Codemasters, commente :

Ce nouveau DLC nous donne l'occasion de découvrir l'histoire qui se cache derrière l'antagoniste de la série, constamment aigri sur la piste et confronté aux attentes de sa famille et aux critiques des médias. Son style de pilotage agressif et sa philosophie de gagner à tout prix cachent bien des choses. Nous invitons les joueurs à se plonger dans l'histoire de l'un des personnages les plus intéressants et les plus controversés de l'univers GRID, qui lutte contre la concurrence et assure le succès de Ravenwest quel qu'en soit le prix.

Rise of Ravenwest est disponible dès maintenant dans GRID Legends. L'extension est pour rappel incluse dans l'édition Deluxe, vous pouvez sinon retrouver le jeu de base à 16,45 € sur Amazon.

