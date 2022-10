GRID Legends célèbre l'Esprit d'Endurance avec un circuit japonais, de nouveaux véhicules et des défis dans son deuxième DLC

En plus de ses mises à jour gratuites, GRID Legends avait prévu d'étoffer son contenu avec 4 packs post-lancement, compris dans l'édition Deluxe ou vendus séparément pour 9,99 € l'unité. Le premier, Classic Car-Nage, apportait des véhicules et des défis inédits autour du demolition derby, place maintenant au second, Esprit d'endurance.

Il est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation et Xbox, et nous fait incarner Lara Carvalho dans le tournoi GRID of Legends. Il introduit les épreuves Multi-Class Endurance à travers 8 défis du mode Histoire, mais aussi 3 épreuves en Carrière, des itinéraires inédits, 4 véhicules, et le circuit Fuji International Speedway. Toutes les nouveautés sont détaillées ci-dessous, avec également la promesse de proposer des décorations de tracés pour Halloween pour tous en marge de la mise à jour 4.0.

Bienvenue dans GRID Legends : Esprit d'endurance Dans ce pack de contenu Premium, intégré à GRID Legends : Édition Deluxe ou disponible séparément, vous incarnez Lara Carvalho, aux côtés son coéquipier Yume Tanaka de Seneca Racing, dans le premier tournoi GRID of Legends. Les épreuves Multi-Class Endurance font leur grand retour parmi les séries GRID au travers de huit nouvelles épreuves Histoire. Ici, pas de départ échelonné comme dans les courses Multi-Class traditionnelles : votre objectif est de terminer à la première place de votre catégorie en vous adaptant à des conditions de course qui évoluent en permanence. Le Fuji International Speedway, un circuit japonais classique inédit dans un jeu GRID, fait partie des nouveautés de ce pack de contenu. Les quatre itinéraires disponibles mettront vos talents de pilote à rude épreuve, en particulier l’itinéraire complet avec son troisième secteur très technique et son interminable ligne droite de départ/arrivée. En complément du circuit et des épreuves Histoire, vous trouverez également quatre nouveaux véhicules inédits et hétéroclites : la Mazda Autozam AZ-1 Mazdaspeed, la Bentley Continental GT3, la Bentley Speed 8 et la BMW V12 LMR. Nous sommes impatients de voir vos clichés du Mode Photo ! Le pack inclut également trois nouvelles épreuves Carrière, deux itinéraires permettant d’ajouter des tremplins à Dubaï et à Barcelone, un itinéraire permettant d’ajouter des portes de boost sur le circuit d’Okutama GP, ainsi que des succès/trophées, des livrées, des icônes et des bannières inédites. Saurez-vous résister à la pression et dominer le classement ? Esprit d'endurance est disponible. Vous ne pouvez pas effectuer la mise à niveau maintenant ? Rejoignez vos proches qui possèdent l’Édition Deluxe et participez à des épreuves Multi-Class Endurance en mode multijoueur en ligne sur le Fuji International Speedway sans frais supplémentaires. Bizarre, vous avez dit bizarre ? En plus de la mise à jour Esprit d'endurance, vous remarquerez peut-être qu’il se passe des choses étranges sur certains de vos circuits GRID préférés. Au cours des prochaines semaines, vous verrez apparaître des lumières et des projections thématiques pour célébrer la saison de la peur ! Consultez cet article pour lire l’intégralité des notes de patch relatives aux nouveautés de cette mise à jour.

Il est pour rappel possible de mettre à niveau son GRID Legends vers l'édition Deluxe pour 19,99 €. Elle est sinon vendue avec le jeu de base à partir de 79,99 €.

