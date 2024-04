EA Sports WRC : une grosse nouveauté pour les joueurs VR, il va y avoir des déçus !

En fin d'année dernière, Electronic Arts et Codemasters lançaient EA Sports WRC, premier volet de jeux de rallye des studios qui ont récupéré les droits après Nacon et Kylotonn. Le titre est déjà disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, du contenu additionnel saisonnier a été rajouté, mais les studios font maintenant une autre annonce.

EA Sports WRC sera jouable en VR dès demain grâce à une mise à jour gratuite. Les pilotes pourront se lancer dans des spéciales en réalité virtuelle sur PC via Steam, l'Epic Games Store ou EA App et remporter le Championnat du monde des rallyes avec un casque sur la tête. Matthew Battison, directeur créatif du jeu, déclare :

Nous sommes vraiment ravis de proposer la VR dans EA Sports WRC. Grâce à la VR, les joueurs pourront vivre le rallye directement à travers les yeux du pilote et s'immerger pleinement dans l'expérience stimulante offerte par le WRC. Ils pourront ressentir l'adrénaline en atteignant des vitesses incroyables et en effectuant des sauts défiant les lois de la gravité sur l'asphalte, le gravier et la neige, tout en s'imprégnant des environnements très détaillés des 18 sites du jeu.

EA Sports WRC sera jouable en VR « avec tous les modes solo et multijoueurs du jeu » et « une large gamme de casques sera compatible », dont les Meta Quest 2, 3 et Pro, Valve Index, Oculus Rift S, Oculus CV1 ou encore HTC Vive. Les développeurs précisent qu'il s'agit là d'une bêta, l'expérience peut ne pas être totalement optimale, le jeu est par ailleurs « partiellement » compatible avec les HTC Vive Cosmos et Vive Pro 2. Et non, rien n'est prévu pour le PlayStation VR 2 de la PS5 de Sony, dommage.

Vous pouvez retrouver EA Sports WRC à partir de 27,82 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

