EA Sports WRC : une star de The Grand Tour et un Français dans une nouvelle vidéo

Electronic Arts et Codemasters continuent la promotion d'EA Sports WRC, leur premier jeu de course sous licence du Championnat du Monde des Rallyes. Un titre attendu sur les plateformes de dernière génération uniquement et qui compte bien nous en mettre plein la vue, mais pas seulement.

Pour nous prouver qu'EA Sports WRC est aussi bien jouable par les experts que par les néophytes, les studios diffusent cette semaine une nouvelle vidéo qui met en scène deux pilotes bien réels, dont Abbie Eaton, qui s'est fait remarquer dans des compétitions de GT, en W Series (la Formule 1 pour les femmes) et dans The Grand Tour, l'émission d'Amazon Prime Video avec l'ancienne équipe anglaise de Top Gear. Problème, Abbie n'est pas pilote de rallye, elle est donc ici accompagnée par le Français Adrien Fourmaux, champion de France des Rallyes Junior en 2018, et qui est chargé de lui apprendre les rudiments du WRC. La course en GT, ce n'est clairement pas comme du rallye, Abbie Eaton commente :

Vous devez travailler beaucoup plus dur dans cette voiture que dans une voiture de GT. Le jeu vous apprend beaucoup de choses. Avec les notes de rythme, la préparation a vraiment fait la différence.

Adrien Fourmaux rajoute :

Quand j'ai commencé le rallye, j'avais 22 ans. Avant, je jouais à des jeux vidéo et ça m’a beaucoup appris. Le résultat est vraiment similaire, et c'est encore mieux aujourd'hui avec les nouvelles technologies. C'est assez impressionnant.

EA Sports WRC proposera pour rappel tout un tas de contenu, et sa date de sortie est fixée au 3 novembre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez le précommander à 49,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.