WRC 10 : 2 voitures incontournables de l'ambassadeur Sébastien Loeb dans l'épisode spécial des 50 ans du championnat

Nacon veut célébrer avant l'heure les 50 ans du World Rallye Championship avec son WRC 10. Il proposera ainsi, en plus des nouveaux circuits en Estonie, Croatie, Espagne et Belgique, 6 rallyes historiques et 20 voitures de légendes pour revivre les meilleures émotions des décennies passées.

Et qui dit épisode spécial dit ambassadeur de renom : Sébastien Loeb, le mythique vainqueur de 9 championnats du monde entre 2004 et 2012, assurera la promotion du titre. Ses Citroën Xsara WRC et Citroën C3 WRC feront d'ailleurs partie des voitures cultes comprises dans cet épisode, tous comme les circuits d'Allemagne 2002, Suède 2004 et Espagne 2018 qui ont marqué sa carrière, et tout cela est montré dans un trailer de gameplay.

Les précommandes ne sont pas encore ouvertes pour WRC 10, dont la date de sortie est calée au 2 septembre 2021 sur PC via Steam et l'Epic Games Store, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, et plus tard sur Switch. Réserver votre exemplaire vous permettra d'ailleurs d'obtenir la Subaru Impreza de Colin McRae en 1997 et un circuit historique exclusifs. D'ici là, WRC 9 est lui vendu pour 44,90 € sur Amazon.fr.

