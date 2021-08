WRC 10 : il y aura un éditeur de livrée pour la première fois de la série, la preuve en vidéo

Même si le World Rally Championship a réellement débuté en 1973, Nacon et KT Racing veulent célébrer les 50 ans du championnat dans WRC 10 cette année. Cela passera par la possibilité de jouer à 22 évènements inspirés des moments les plus marquants de l'histoire de la discipline, mais aussi l'intégration de 6 circuits historiques et une vingtaine de véhicules de légende.

L'équipe française derrière le projet n'en oubliera pas la saison actuelle et amènera les 4 circuits qui y ont été ajoutés cette année. Une fonctionnalité inédite pour la saga, mais assez fréquente dans les jeux de course, vient sinon d'être présentée : un éditeur de livrée ! Un outil complet de personnalisation nous permettra de modifier une trentaine de bolides de WRC, WRC 2, WRC 3 et Junior WRC du circuit présent, mais aussi les automobiles historiques, avec des couleurs, formes, stickers, logos et lettrages variés. Un aperçu des possibilités de customisation est visible dans le trailer ci-dessus.



La date de sortie de WRC 10 est toujours fixée au 2 septembre sur PC via Steam et l'Epic Games Store, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 et PS5, avant une parution sur Switch plus tard dans l'année. Vous pouvez précommander votre exemplaire pour 49,99 € sur Amazon.fr.

