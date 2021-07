WRC 10 détaille son mode Historique, son édition Deluxe et son bonus de précommande

KT Racing et Nacon seront de retour à la rentrée avec WRC 10, nouveau jeu de course sous licence officielle du Championnat du monde des rallyes, et cet opus proposera notamment un mode Historique, qui permettra de revivre des étapes majeures de l'histoire des rallyes avec des pilotes de légende.

WRC 10 inclura donc six rallyes historiques au travers de ce mode anniversaire célébrant les 50 ans du championnat des rallyes. Le jeu de course permettra ainsi de revivre plus de 22 évènements en incarnant Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Carlos Sainz, Peter Solberg, Tommi Mäkinen, Colin McRae, Ari Vatanen, Marcus Grönholm ou encore Walter Röhrl dans leurs voitures d'époque, les développeurs ayant même recréé les conditions météorologiques des étapes en question.

Mais si vous en voulez encore, les studios détaillent cette semaine l'édition Deluxe de WRC 10, qui offrira un accès anticipé de 48 heures au jeu, l'évènement Historique avec Tommi Mäkinen dans sa Mitsubishi Lancer Evo 5 au rallye de Sanremo en 1998, la Super Spéciale de l'Arena Panzerplatte d'Allemagne, un Starter Pack pour le mode Carrière avec des membres d'équipe et des autocollants pour l'éditeur de voitures, ainsi qu'un accès gratuit de trois mois à WRC+, la plateforme officielle pour suivre en direct le championnat.

Par ailleurs, les joueurs qui précommanderont WRC 10, en édition standard ou Deluxe, obtiendront l'évènement Historique à Sanremo de 1997 avec Colin McRae au volant de la Subaru Impreza WRC, il n'y a pas plus culte pour les fans de rallye ! Pour rappel, la date de sortie de WRC 10 est fixée au 2 septembre 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez déjà précommander le jeu à 59,99 € sur Amazon.

