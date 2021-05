WRC 10 : première bande-annonce de gameplay au rallye de Croatie, l'une des nouvelles étapes de 2021

Nacon et KT Racing vont encore une fois nous livrer le jeu vidéo officiel du championnat des rallyes cette année. WRC 10 accueillera les 4 nouveaux terrains du calendrier, à savoir l'Estonie, la Croatie, la Belgique et l'Espagne, toutes les écuries de WRC, WRC2, WRC3 et Junior WRC, mais aussi 6 rallyes historiques et 20 voitures de légende pour célébrer les 50 ans de la compétition.

Une première bande-annonce était venue teaser le contenu et les qualités graphiques de ce premier épisode à sortir sur next-gen, mais nous découvrons aujourd'hui le tout premier trailer de gameplay. Direction d'ailleurs la Croatie, l'une des nouvelles étapes qui a vu la victoire de Sébastien Ogier il y a quelques semaines, pour une vidéo en 4K et à 60 fps qui permet d'en voir davantage.

Alors qu’on célèbre en 2021 sa toute première entrée dans le calendrier du Championnat, le Rallye de Croatie pourrait déjà compter parmi les étapes les plus spectaculaires de l’histoire du WRC. Disputé il y a quelques semaines, jamais un podium n’aura enregistré d’écarts aussi serrés sur de l’asphalte avec une avance de seulement 6 dixièmes de Sébastien Ogier sur le Gallois Elfyn Evans. Des performances à couper le souffle que les pilotes virtuels pourront tenter de reproduire dès septembre prochain dans WRC 10. Le Rallye de Croatie propose un challenge 100% asphalte aux surfaces très changeantes, parfois bosselées et abîmées en raison des intempéries régulières dans la région. Au cœur de la campagne croate, ses routes parfois extrêmement étroites nécessitent une maîtrise parfaite pour ne pas perdre en vitesse. Grâce à la physique ultraréaliste développée par le studio KT Racing, WRC 10 promet des sensations de conduite inédites au plus proche du ressenti des véritables pilotes, en 4K et 60 fps. Suivez les traces des plus grands pilotes et entrez la légende avec WRC 10 !

Les précommandes ne sont pas encore ouvertes pour WRC 10, dont la date de sortie est calée au 2 septembre 2021 sur PC via Steam et l'Epic Games Store, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One, et plus tard sur Switch. D'ici là, WRC 9 est lui vendu pour 44,90 € sur Amazon.fr.

