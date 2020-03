WRC 9, WRC 10 et WRC 11 confirmés, avec des versions PS5 et Xbox Series X

Nacon, l'entité qui s'occupe désormais des activités gaming de Bigben Interactive, est en charge des adaptations officiellement du championnat de WRC depuis 2013 et WRC 4, alors que les Français de Kylotonn, depuis devenu KT Racing, s'occupent du développement depuis l'épisode suivant. Si vous aimez la saga, vous serez ravi d'apprendre qu'un nouveau contrat a été signé avec WRC Promoter pour concevoir des WRC 10 et WRC 11 en 2021 et 2022 !

Avant cela, il manque un WRC 9 pour assurer la continuité, et il est officiellement annoncé aujourd'hui en vidéo, mais sans images de gameplay pour le moment. Ce volet profitera de mécaniques de jeu et d'un mode Carrière enrichis, avec « de nouvelles possibilités de faire progresser son écurie, des épreuves encore plus diversifiées et un lien plus fort avec ce que vivent les équipes du championnat tout au long de l'année ». Comme à chaque fois, un réalisme plus poussé est promis, avec un travail approfondi sur les suspensions, le freinage, et la gestion des masses côté mécanique, mais aussi sur le son pour l'immersion.

Il collera bien évidemment à l'actualité de la compétition en ajoutant les rallyes du Kenya, de Nouvelle-Zélande et du Japon, alors que deux tracés verront leur environnement fortement retravaillé. Une cinquantaine d'équipes officielles des championnats WRC, WRC 2, WRC 3 et Junior WRC sera de la partie, tout comme une quinzaine de véhicules historiques ayant marqué le championnat. La date de sortie de WRC 9 est calée au 3 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, mais une version Switch est prévu pour plus tard... tout comme des éditions PS5 et Xbox Series X ! La saga arrivera en effet sur la nouvelle génération dès cette itération.