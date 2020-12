WRC 9 : la mise à jour gratuite avec Toyota GR Yaris, un mode Co-pilote et des spéciales lancés en vidéo

Comme promis il y a quelques jours, Nacon et KT Racing viennent de publier une nouvelle mise à jour gratuite pour leur jeu de course WRC 9, disponible sur ordinateurs et consoles de salon. Cette mise à jour rajoute du contenu additionnel, avec notamment la Toyota GR Yaris Rally Concept.

Outre ce nouveau véhicule qui fait son apparition pour la première fois dans un jeu vidéo, la mise à jour gratuite de WRC 9 rajoute six nouvelles spéciales pour le rallye du Portugal, un mode Co-Pilote pour participer à des épreuves à deux joueurs en ligne dans une même voiture, et la Pirelli Tyre Team fait son entrée avec Andreas Mikkelsen et Anders Jaeger au volant de la Citroën C3 WRC.

Ce contenu additionnel gratuit est disponible dès maintenant dans WRC 9 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il faudra attendre le mois prochain pour le découvrir sur PS5 et Xbox Series X et S. Le jeu de course est vendu 57,44 € sur Amazon.fr.