WRC 9 : la Toyota GR Yaris bientôt rajoutée dans une mise à jour gratuite

Dans le milieu du rallye, Toyota s'est fait une réputation avec la désormais célèbre Corolla, déjà présente dans WRC 9, mais le jeu de course KT Racing et Nacon va accueillir prochainement un modèle un peu plus récent du constructeur japonais, la GR Yaris, en version Rally Concept. Et elle sera gratuite.

Les studios se sont en effet associés à Toyota Gazoo Racing, partenaire officiel de la saison eSport WRC pour intégrer la GR Yaris Rally Concept dans WRC 9, une voiture basée sur le modèle grand public déjà très performant, mais préparée ici pour le rallye, avec notamment quatre roues motrices. Depuis l'ère Corolla, Toyota a fait récemment un retour fracassant en rallye, il a gagné le titre de Champion du Monde Constructeurs en 2018, déjà avec une Yaris WRC alors pilotée par Ott Tänak.

La Toyota GR Yaris Rally Concept sera disponible dans WRC 9 via une mise à jour gratuite attendue dans le courant du mois de décembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis un peu plus tard sur PS5 et Xbox Series X et S.