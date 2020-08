WRC 9 : Toyota Corolla, Alpine A110, Citroën C3, les voitures historiques présentées

Les amateurs de rallye le savent, l'histoire du sport automobile a été marquée par des modèles de voitures désormais mythiques, impossible pour KT Racing de lancer WRC 9 sans y inclure ces véhicules de légende. Le studio français et l'éditeur Bigben Interactive nous les présente cette semaine en vidéo :

C'est près de 50 ans d'histoire de rallye qui défilent avec ces 15 voitures de légende qui ont au moins remporté un titre de champion du monde Pilote ou Constructeur. Des véhicules cultes, bien différents des modèles d'aujourd'hui, sans aide au pilotage électronique et qui demandaient un certain doigté pour être pilotés. Sans plus attendre, voici la liste des voitures historiques de WRC 9 :

Lancia Stratos ;

Lancia Fulvia HF ;

VW Polo WRC 2016 ;

Lancia 037 ;

Porsche 911 GT3 RS RGT (997) ;

Ford Escort MkII 1800 ;

Alpine A110 1973 ;

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione ;

Citroën Xsara WRC 2005 ;

Ford Focus 2007 ;

Toyota Corolla 1999 ;

Audi Quattro A2 1984 ;

Citroën C3 WRC 2019 ;

Proton Iriz R5.

Oui, il n'y a pour l'instant que 14 voitures de légende présentées ici, KT Racing garde le mystère concernant le dernier véhicule, mais le studio ne devrait pas trop trainer à la dévoiler, la date de sortie de WRC 9 est fixée au 3 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, avec des versions Switch, PS5 et Xbox Series X à venir après. Vous pouvez précommander le jeu de course à 59,99 € à la Fnac.

