WRC 9 : les versions PS5 et Xbox Series X et S lancées avec une vidéo positive

Sorti il y a maintenant un peu plus de deux mois sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, WRC 9 n'allait évidemment pas manquer le départ des nouvelles consoles de Sony et Microsoft. Nacon et KT Racing partagent donc aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de lancement pour fêter l'arrivée de WRC 9 sur PS5 et Xbox Series X et S :

Cette vidéo met en avant les avis très positifs de la presse spécialisée, mais nous appelle également les améliorations dont bénéficie WRC 9 sur ces nouvelles consoles, avec des temps de chargement cinq fois plus rapide, une expérience en 4K et à 60 fps et des retours haptiques sur PS5 avec la manette DualSense. Sur Xbox Series X, les joueurs auront droit à du 120 fps en 1080p avec une mise à jour attendue après le lancement. Et dans tous les cas, les possesseurs du jeu sur PS4 ou Xbox One peuvent profiter d'une mise à jour gratuite sur les nouvelles consoles.

Bien évidemment, le jeu de course inclut de base toutes les mises à jour sorties jusqu'ici, dont celle publiée à la fin du mois d'octobre. Vous pouvez retrouver WRC 9 à 48,99 € sur Amazon.fr.