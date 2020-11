WRC 9 : date et détails des versions Xbox Series X et S, des modes 120 fps et 4K native après le lancement

WRC 9 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis le lancement, et il veut désormais assurer son virage vers la nouvelle génération. Nacon nous en a déjà dit un peu plus sur la version PS5 du jeu officiel du championnat de rallye, place désormais aux détails sur les éditions Xbox Series X et S.

Déjà, pas besoin de repasser à la caisse si vous avez le jeu sur Xbox One, WRC 9 sera compatible Smart Delivery. Les temps de chargement seront optimisés sur les deux plateformes, et l'affichage pourra se faire à 60 fps et aussi en 4K (à priori dynamique) sur Xbox Series X. Cette dernière accueillera d'ailleurs une mise à jour après le lancement pour des modes Performance et Fidélité Visuelle, permettant de jouer en 1080p à 120 fps ou avec de la 4K native.

Ah, et pour finir, WRC 9 sera jouable sur ces consoles next-gen dès leur lancement, le 10 novembre 2020 ! Il peut donc déjà être acheté dans sa version Xbox One, disponible pour 44,00 € sur Amazon.fr.