WRC 9 prend le départ avec sa bande-annonce de lancement

Cela fait maintenant cinq ans que KT Racing s'occupe de développer des jeux de course sous licence officielle World Rally Championship, le dernier opus en date est WRC 9 et il débarque aujourd'hui même sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. L'éditeur Nacon ne se prive donc pas pour publier une bande-annonce de lancement :

WRC 9 propose donc encore une fois un tas de voitures à piloter, dont des véhicules de légende, sur un tas de circuits, avec cette année trois nouveaux rallyes au programme, au Japon, au Kenya et en Nouvelle-Zélande. Ce nouvel opus inclut également le système de Clubs personnalisables pour défier les autres pilotes virtuels en ligne.

WRC 9 est donc disponible dès maintenant sur PC via l'Epic Games Store, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez le retrouver à 56,99 € sur Amazon.fr, et des versions Switch, PS5 et Xbox Series X sont également prévues plus tard.

