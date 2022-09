WRC Generations est reporté, mais lance ses précommandes avec une nouvelle bande-annonce

Avant de laisser la main à EA Games et Codemasters, Nacon et KT Racing vont sortir prochainement un dernier jeu de course sous licence officielle de la FIA World Rally Championship. Un titre ultime dénommé WRC Generations et dont les précommandes viennent d'être lancées.

Pour fêter ça, les studios partagent une nouvelle bande-annonce de WRC Generations, à admirer ci-dessus, indiquant que les joueurs recevront la Peugeot 206 WRC de Marcus Grönholm en bonus de précommande. En plus de l'édition standard, les fans vont pouvoir craquer pour la Fully Loaded Edition, qui inclut le jeu, 48h d'accès anticipé, la Citroën C4 WRC de Sébastien Loeb, des livrées additionnelles pour la Porsche 911 GT3 RS RGT de Romain Dumas, des éléments bonus dans l'éditeur de livrée, un Carreer Starter Pack avec des cartes de membres expérimentés pour le mode Carrière et enfin un accès gratuit de trois mois à WRC+, la plateforme de streaming officielle qui diffuse le Championnat du Monde des Rallyes.

Malheureusement, WRC Generations n'arrivera pas le 13 octobre prochain comme prévu, sa nouvelle date de sortie est fixée au 3 novembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, tandis que la version Switch arrivera « ultérieurement ». Vous pouvez précommander le jeu de course contre 37,44 € sur Amazon.