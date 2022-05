WRC Generations : l'ultime jeu de course de KT Racing sous licence officielle annoncé en vidéo

Nacon et KT Racing ont annoncé aujourd'hui le report de Test Drive Unlimited: Solar Crown, mais que les amateurs de jeux de course se rassurent, les studios français développement également un jeu de rallye sous licence officielle de la FIA World Rally Championship. Il s'agira du dernier opus avant que la licence n'aille chez Codemasters (et donc EA Games), voici non pas WRC 11, mais WRC Generations :

Ce prochain jeu est présenté comme un « ultime opus », pour « une simulation de rallye automobile authentique et complète ». Un dernier tour de piste pour KT Racing, avec notamment la présence des moteurs hybrides de 2022 dans WRC Generations, pour de nouvelles sensations de conduite avec une physique et un design sonore adaptés. Les fans retrouveront pas moins de 37 véhicules de légende et s'élanceront sur un tas de tracés : 22 pays, dont les 13 du championnat et 9 environnements additionnels, pour 165 étapes dont le nouveau tracé de Suède, intégralement sur la neige. Pour le reste du contenu, voici un récapitulatif :

Le mode Carrière permet d’écrire son histoire, de faire prospérer son équipe et de la gérer dans les moindres détails. Une nouvelle gestion de l’hybride sera disponible dans l’arbre des compétences.

Dans le mode Ligues les joueurs de même niveau peuvent se défier dans des épreuves hebdomadaires et quotidiennes pour espérer se hisser au sommet du classement.

Avec le système de Teams, les joueurs ont le choix de rejoindre une équipe ou de créer la leur, et ainsi porter haut leur étendard dans toutes les épreuves.

L'Éditeur de livrées permet de personnaliser les voitures avec de nombreuses peintures et stickers. Dans WRC Generations, les joueurs peuvent désormais partager leurs créations entre eux !

Il est possible de s’entraîner dans des courses sans classement en écran scindé ou en ligne, et de vivre l’expérience réelle en binôme dans le mode Copilote.

La date de sortie de WRC Generations est déjà fixée au 13 octobre 2022 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, le jeu de course arrivera après sur PC et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver WRC 10 Deluxe Edition à 53,83 € sur Gamesplanet.