Test Drive Unlimited: Solar Crown, un report à 2023 et les versions PS4 et Xbox One annulées

Nacon avait dévoilé Test Drive Unlimited: Solar Crown en juillet 2020. Le prochain jeu de course de KT Racing devait arriver sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PS5 et Xbox Series X|S le 22 septembre prochain, mais malheureusement, les studios viennent de revoir leurs plans.

Dans un communiqué partagé sur Steam, les développeurs annoncent le report de Test Drive Unlimited: Solar Crown à 2023, sans précisions sur la nouvelle date de sortie exacte. KT Racing explique qu'il a besoin de davantage de temps pour développer son jeu de course en respectant les codes de la franchise, avec des voitures crédibles, un gameplay réaliste et des interactions sociales entre les joueurs. Les ambitions sont grandes, nous pourrons pour rappel piloter dans les rues de Hong Kong Island, recréées à l'échelle 1:1 dans le jeu, pour 550 km de routes.

KT Racing va donc profiter de ces mois de développement supplémentaires pour optimiser au mieux Test Drive Unlimited: Solar Crown, et il prévoit d'organiser des bêtas fermées pour cela. Cependant, autre mauvaise nouvelle, les versions PlayStation 4 et Xbox One sont annulées. Au moins, le studio a le mérite de le dire officiellement, la version Switch annoncée à l'origine avait simplement été retirée des communiqués, il semblerait que KT Racing veuille pleinement profiter de la puissance des machines modernes pour concevoir son jeu de course. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.